Впоследствии состоялась послематчевая пресс-конференция, где царила теплая атмосфера. На ней произошел забавный эпизод с участием журналиста UA-Футбол Максима Кучера, который вывел Сергея Реброва на эмоции, информирует 24 Канал.
Как журналист рассмешил Реброва?
Он появился на этом мероприятии в специальной футболке. На ней было изображение тренера сборной Украины и надпись "Как дела, хейтеры?".
Сергей Ребров и прессаташе команды Виталий Плецан отреагировали на такой перформанс искренним смехом. После чего наставник "сине-желтых" добавил, что также считает этого журналиста одним из хейтеров.
Журналист пришел на пресс-конференцию в футболке с изображением Реброва: смотрите видео
К слову. Сергей Ребров после этого подписал еще одну такую футболку. Она вскоре будет разыграна на аукционе, а деньги направят Силам Обороны Украины.
Футболка с Ребровым / Фото UA-Футбол
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров подвел итоги матча и рассказал интересную историю. После первого забитого гола Украины он совершил эмоциональный забег, который оценил один из арбитров матча, вспомнив его игровую карьеру.
Что означает победа Украины над Исландией?
Подопечные Реброва опередили исландцев и финишировали на втором месте в отборочной группе D.
Благодаря этому "сине-желтые" пробились в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Для выхода в основной этап турнира надо будет пройти двух соперников, которые определятся во время жеребьевки 20 ноября.
Матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года.