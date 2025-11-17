Згодом відбулася післяматчева пресконференція, де панувала тепла атмосфера. На ній стався кумедний епізод за участі журналіста UA-Футбол Максима Кучера, який вивів Сергія Реброва на емоції, інформує 24 Канал.

Як журналіст розсмішив Реброва?

Він з’явився на цьому заході у спеціальній футболці. На ній було зображення тренера збірної України та напис "Як справи, гейтери?".

Сергій Ребров і пресаташе команди Віталій Плецан відреагували на такий перформанс щирим сміхом. Після чого наставник "синьо-жовтих" додав, що також вважає цього журналіста одним з гейтерів.

Журналіст прийшов на пресконференцію у футболці з зображенням Реброва: дивіться відео

До слова. Сергій Ребров після цього підписав ще одну таку футболку. Її невдовзі буде розіграно на аукціоні, а гроші спрямують Силам Оборони України.



Футболка з Ребровим / Фото UA-Футбол

Зазначимо, що на післяматчевій пресконференції Сергій Ребров підбив підсумки матчу та розповів цікаву історію. Після першого забитого гола України він зробив емоційний забіг, який оцінив один з арбітрів матчу, згадавши його ігрову кар'єру.

