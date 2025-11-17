Журналист мило потроллил Реброва на пресс-конференции: тренер не сдержал смеха

Сборная Украины по футболу 16 ноября провела матч последнего тура в отборе на чемпионат мира-2026 против Исландии. "Сине-желтые" одержали важнейшую победу со счетом 2:0.

Впоследствии состоялась послематчевая пресс-конференция, где царила теплая атмосфера. На ней произошел забавный эпизод с участием журналиста UA-Футбол Максима Кучера, который вывел Сергея Реброва на эмоции, информирует 24 Канал.

Как журналист рассмешил Реброва?

Он появился на этом мероприятии в специальной футболке. На ней было изображение тренера сборной Украины и надпись "Как дела, хейтеры?".

Сергей Ребров и прессаташе команды Виталий Плецан отреагировали на такой перформанс искренним смехом. После чего наставник "сине-желтых" добавил, что также считает этого журналиста одним из хейтеров.

Журналист пришел на пресс-конференцию в футболке с изображением Реброва: смотрите видео

К слову. Сергей Ребров после этого подписал еще одну такую футболку. Она вскоре будет разыграна на аукционе, а деньги направят Силам Обороны Украины.



Футболка с Ребровым / Фото UA-Футбол

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров подвел итоги матча и рассказал интересную историю. После первого забитого гола Украины он совершил эмоциональный забег, который оценил один из арбитров матча, вспомнив его игровую карьеру.

Что означает победа Украины над Исландией?