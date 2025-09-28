Команда Дмитрия Михайленко отыграла свой первый матч на чемпионате мира U-20. Украина смогла удержать победу над сверстниками из Южной Кореи.

Сборная Украины U-20 стартовала на юношеском чемпионате мира по футболу. В этом году соревнования проходит в Чили и наша команда уже в пятый раз поехала на подобный турнир, сообщает 24 Канал.

Как удивил тренер?

Подопечные Дмитрия Михайленко попали в одну группу с Панамой, Парагваем и Южной Кореей. Именно против азиатской команды Украина и сыграла первый матч на Мундиале.

Тренер несколько удивил стартовым составом на игру. Михайленко оставил на скамейке запасных Дегтяря, Панченко и Пономаренко. В свою очередь место на острие атаки занял коренастый Александр Пищур, чей рост равен 2,04 метра.

Южная Корея U-20 – Украина U-20 1:2

Голы: Мен Джон Ким, 80 – Синчук,13, Пищур, 16.

Эксперты оценивали шансы команд как почти равные, хотя небольшим фаворитом называли все же украинцев. Подопечным Михайленко удалось навязать свою игру в первом тайме и сполна воспользоваться инертностью корейцев.

Сборная Украины дважды отличилась до перерыва. Сначала Синчук точно пробил из-за пределов штрафной и попал в дальний нижний угол. А через несколько минут счет удвоил Пищур.

Нападающий венгерского Дьора воспользовался своим главным козырем и головой замкнул подачу Вернаттуса с фланга. Корейцы же активизировались после перерыва и включили скорость.

Это позволило им забить в ворота Крапивцова. Однако судья отменил гол после просмотра VAR. Нашей сборной повезло, что игрок соперника буквально на несколько сантиметров залез в офсайд.

В конце концов корейцы только увеличивали темп матча и смогли таки забить легальный гол. На 80-й минуте Мен Джон Ким из Гента головой точно замкнул навес с углового. Соперник продолжил давить, но наша команда смогла удержать его и не пропустить второй раз.

Особенно хорошо себя показал вратарь Владислав Крапивцов, который не раз выносил мяч из штрафной площади и нейтрализовал опасность. Это позволило Украине довести дело до победы.

Украина на юношеском ЧМ-2025