Успех на валидоле: Украина начала выступление на чемпионате мира U-20 с победы над корейцами
- Сборная Украины U-20 с победы стартовала на юношеском чемпионате мира-2025.
- Подопечные Дмитрия Михайленко выиграли у Южной Кореи со счетом 2:1.
- Свой следующий матч "сине-желтые" сыграют 30 сентября против Парагвая.
Команда Дмитрия Михайленко отыграла свой первый матч на чемпионате мира U-20. Украина смогла удержать победу над сверстниками из Южной Кореи.
Сборная Украины U-20 стартовала на юношеском чемпионате мира по футболу. В этом году соревнования проходит в Чили и наша команда уже в пятый раз поехала на подобный турнир, сообщает 24 Канал.
Как удивил тренер?
Подопечные Дмитрия Михайленко попали в одну группу с Панамой, Парагваем и Южной Кореей. Именно против азиатской команды Украина и сыграла первый матч на Мундиале.
Тренер несколько удивил стартовым составом на игру. Михайленко оставил на скамейке запасных Дегтяря, Панченко и Пономаренко. В свою очередь место на острие атаки занял коренастый Александр Пищур, чей рост равен 2,04 метра.
Южная Корея U-20 – Украина U-20 1:2
Голы: Мен Джон Ким, 80 – Синчук,13, Пищур, 16.
Эксперты оценивали шансы команд как почти равные, хотя небольшим фаворитом называли все же украинцев. Подопечным Михайленко удалось навязать свою игру в первом тайме и сполна воспользоваться инертностью корейцев.
Сборная Украины дважды отличилась до перерыва. Сначала Синчук точно пробил из-за пределов штрафной и попал в дальний нижний угол. А через несколько минут счет удвоил Пищур.
Как Украина забивала корейцам на ЧМ U-20: смотреть видео
Нападающий венгерского Дьора воспользовался своим главным козырем и головой замкнул подачу Вернаттуса с фланга. Корейцы же активизировались после перерыва и включили скорость.
Это позволило им забить в ворота Крапивцова. Однако судья отменил гол после просмотра VAR. Нашей сборной повезло, что игрок соперника буквально на несколько сантиметров залез в офсайд.
В конце концов корейцы только увеличивали темп матча и смогли таки забить легальный гол. На 80-й минуте Мен Джон Ким из Гента головой точно замкнул навес с углового. Соперник продолжил давить, но наша команда смогла удержать его и не пропустить второй раз.
Особенно хорошо себя показал вратарь Владислав Крапивцов, который не раз выносил мяч из штрафной площади и нейтрализовал опасность. Это позволило Украине довести дело до победы.
Украина на юношеском ЧМ-2025
- Украина попала на юношеский Мундиаль благодаря выходу команды U-19 в полуфинал чемпионата Европы-2024. Главным тренером обеих команд является Дмитрий Михайленко.
- На чемпионат мира в Чили тренер вызвал 21 игрока в сборную Украины. Михайленко не мог рассчитывать на Степанова, Попова, Михавко и Саленко из-за того, что клубы не отпустили их на турнир.
- Победа над Южной Кореей позволила "сине-желтым" возглавить группу В. Уже 30 сентября украинцы сыграют против Панамы, а 3 октября – против Парагвая.
- В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Также туда попадут четыре из шести лучших сборных, что займут третьи места в квартетах.
- Напомним, что в 2019 году сборная Украины умудрилась сенсационно выиграть чемпионат мира U-20. Тогда команда под руководством Александра Петракова обыграла в финале как раз Южную Корею (3:1).