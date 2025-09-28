Команда Дмитра Михайленка відіграла свій перший матч на чемпіонаті світу U-20. Україна змогла втримати перемогу над однолітками з Південної Кореї.

Збірна України U-20 стартувала на юнацькому чемпіонаті світу з футболу. Цього року змагання проходить в Чилі і наша команда вже вп'яте поїхала на подібний турнір, повідомляє 24 Канал.

До теми Шість років тому збірна України сенсаційно виграла чемпіонат світу: де зараз гравці тієї команди

Як здивував тренер?

Підопічні Дмитра Михайленка потрапили в одну групу із Панамою, Парагваєм та Південною Кореєю. Саме проти азійської команди Україна і відіграла перший матч на Мундіалі.

Тренер дещо здивував стартовим складом на гру. Михайленко залишив на лаві запасних Дігтяря, Панченка та Пономаренка. У свою чергу місце на вістрі атаки зайняв кремезний Олександр Пищур, чий зріст дорівнює 2,04 метра.

Південна Корея U-20 – Україна U-20 1:2

Голи: Мен Джон Кім, 80 – Синчук,13, Пищур, 16.

Експерти оцінювали шанси команд як майже рівні, хоча невеликим фаворитом називали все ж українців. Підопічним Михайленка вдалось нав'язати свою гру в першому таймі та сповна скористатися інертністю корейців.

Збірна України двічі відзначилась до перерви. Спочатку Синчук влучно пробив з-за меж карного майданчика та влучив у дальній нижній кут. А за кілька хвилин рахунок подвоїв Пищур.

Як Україна забивала корейцям на ЧС U-20: дивитися відео

Нападник угорського Дьора скористався своїм головним козирем та головою замкнув подачу Вернаттуса з флангу. Корейці ж активізувались після перерви та увімкнули швидкість.

Це дозволило їм забити у ворота Крапивцова. Проте суддя скасував гол після перегляду VAR. Нашій збірній пощастило, що гравець суперника буквально на кілька сантиметрів заліз у офсайд.

Читайте також Чого чекати від збірної України на чемпіонаті світу-2025: прогноз експерта

Зрештою корейці лише збільшували темп матчу та змогли таки забити легальний гол. На 80-й хвилині Мен Джон Кім з Гента головою влучно замкнув навіс з кутового. Суперник продовжив тиснути, але наша команда змогла втримати його та не пропустити вдруге.

Особливо добре себе показав воротар Владислав Крапивцов, який не раз виносив м'яч з карного майданчика та нейтралізовував небезпеку. Це дозволило Україні довести справу до перемоги.

Україна на юнацькому ЧС-2025