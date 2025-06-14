"Су*а бл***": украинский волейболист выругался из-за решения судьи в матче с Кубой
- Сборная Украины по волейболу победила Кубу со счетом 3:2 в Лиге наций.
- Украинский волейболист Василий Тупчий выразил недовольство решением судьи во время матча.
Сборная Украины по волейболу одержала вторую победу в дебютном сезоне Лиги наций. Напряженный поединок подарил массу незабываемых эмоций.
Матч Лиги наций между сборными Украины и Кубы оказался очень плотным. На площадке шла равная борьба, в которой ни один из соперников не хотел уступать, пишет 24 Канал.
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Украинский волейболист разозлился на судью
В одном из моментов украинский волейболист затянул с подачей, которая длилась более восьми секунд. Из-за такой досадной ошибки очко досталось сборной Кубы.
Диагональный нападающий "сине-желтых" Василий Тупчий эмоционально отреагировал на этот эпизод, воспользовавшись нецензурной лексикой.
"Су*а бл***", – выкрикнул Тупчий в адрес судьи.
Видео эмоциональной реакции Тупчия
Напомним, что по итогу пяти сетов сборная Украины победила Кубу со счетом 3:2. Это вторая подряд победа подопечных Рауля Лосано.
В первом историческом поединке в Лиге наций украинцы разгромили бронзового призера Олимпиады-2025 сборную США (3:0). Самым результативным игроком стал Василий Тупчий, который набрал 16 очков.