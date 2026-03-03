На грани катастрофы: Украина близка к потере лидера перед матчами плей-офф отбора на ЧМ-2026
- Георгий Судаков может пропустить решающие матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026.
- Полузащитник Бенфики получил травму поясницы и пропустил уже три матча португальцев.
До решающих матчей сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 осталось меньше месяца. Нашей команде надо выиграть два матча, чтобы квалифицироваться на Мундиаль.
К сожалению, наша команда подойдет к этим встречам далеко не в оптимальном составе. Как сообщает A Bola, сборная Украины может остаться без лидера полузащиты.
Будет ли играть Судаков за сборную?
Неприятную травму получил игрок Бенфики Георгий Судаков. Украинец пропустил матч против АВШ еще 21 февраля, но затем попал в заявку лиссабонцев на матч Лиги чемпионов против Реала.
Правда, на поле Георгий так и не вышел. Как потом сообщил тренер Жозе Моуринью, присутствие Судакова в заявке было вызвано нехваткой игроков для скамейки запасных.
То есть полузащитник и так бы не должен был играть против Реала. А в понедельник, 2 марта, Судаков отсутствовал в заявке "орлов" на игру чемпионата против Жил Висенте.
Сообщается, что Георгий травмировал поясницу и пока срок восстановления игрока неизвестен. К слову, Бенфика одолела Жил Висенте со счетом 2:1, а украинский вратарь Анатолий Трубин совершил 4 сейва.
Как дела у Судакова в Бенфике?
Напомним, что Судаков стал игроком Бенфики летом 2025 года. За это время он провел 33 матчей, оформив 4 гола и два ассиста. Его команда уже вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате занимает третье место. Отставание от Спортинга составляет три балла, а от лидера Порту – 7 очков.
Отметим, что мартовские матчи сборной Украины также пропустят Александр Зинченко и Артем Довбик. А в первой игре против шведов нашей команде не помогут Ефим Конопля и Руслан Малиновский из-за дисквалификации.
Как Украине попасть на ЧМ-2026?
- Команда Сергея Реброва попала в стыковые матчи отбора на ЧМ-2026. Сборная заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- В полуфинале плей-офф нашим соперником будет Швеция. Игра состоится 26 марта в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте, сообщает сайт УАФ.
- Победа в игре против скандинавов выведет Украину в финал плей-офф. Там в битве за путевку на ЧМ-2026 подопечные Реброва будут играть против победителя пары Польша – Албания. Эта встреча назначена на 31 марта.
- Если Украине удастся выйти на Мундиаль, то она попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.