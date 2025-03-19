Сборная Украины впервые в истории сыграет в Канаде: формат турнира и даты поединков

Команда Сергея Реброва летом примет участие в представительном турнире, который будет проходить в Канаде. "Сине-желтые" сыграют два поединка на стадионе, который будет принимать ЧМ-2026.

Национальная сборная Украины получила приглашение от Канадской футбольной ассоциации на турнир четырех наций Canadian Shield. Поединки состоятся в июне 2025 года на стадионе в Торонто, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

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Уникальное событие для украинского футбола

Турнир в Канаде станет частью программы подготовки команды Сергея Реброва к отбору ЧМ-2026. Вместе с "сине-желтыми" в нем примут участие сборные Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Это событие будет иметь огромное значение для украинского футбола и многочисленной украинской диаспоры за океаном. Участие в турнире будет способствовать укреплению международных связей нашего государства во время войны.

Подопечные Реброва проведут поединки на стадионе BMO Field в Торонто, который в 2026 году будет принимать матчи чемпионата мира. Украина на турнире сыграет два матча:

7 июня. Канада – Украина

10 июня. Новая Зеландия – Украина

Украина примет участие в турнире Canadian Shield / фото УАФ

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил канадских друзей за приглашение.

"Спасибо Канадской футбольной ассоциации за приглашение. Я уверен, что предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для наших стран. Украинцы в Канаде всегда поддерживали нашу сборную на поединках по всему миру, теперь пришло время нам приехать к ним в гости. Канада – дружественная к нам страна, и мы с радостью приняли приглашение. Готовим не только матчи, но и социальные и благотворительные активности", – говорится в заявлении УАФ.

Ожидается, что матчи сборной Украины посетят представители огромной украинской диаспоры в Канаде. Они будут иметь возможность вживую посмотреть игру "сине-желтых".

Напомним, что 20 и 23 марта сборная Украины проведет матчи с командой Бельгии. На кону будет стоять путевка в дивизион А Лиги наций. Первую встречу рассудит швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.