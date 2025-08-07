Представители УПЛ обычно уверенно проходили соперников из Венгрии. Впрочем в последнее время Динамо немного подпортило эту статистику.

Полесье готовится к матчу 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2025-2026. На этой стадии житомирцы сойдутся с представителем Венгрии Пакшем, сообщает 24 Канал.

Как играли против венгров?

Команда Ротаня станет пятым клубом из Украины, который будет играть на евроарене против венгров. Долгое время в противостояниях с соседями украинцы имели идеальную статистику.

Впервые клубы из Украины и Венгрии сошлись друг с другом в Кубке УЕФА 2005-2006. Причем, сразу в двух парах. Сначала в квалификации донецкий Металлург не имел проблем с Шопроном.

А затем в первом раунде турнира Шахтер дважды разобрался с Дебреценом. Позже этот венгерский клуб пострадал еще и от Металлиста. Было это в Лиге Европы 2010-2011.

Команды оказались в одной группе, а харьковчане также продолжили победную традицию предшественников. Особенно успешным выдался гостевым мяч с пятью "сухими" мячами и суперголом от Эдмара.

Как Эдмар положил эффектный гол Дебрецену: смотреть видео

В конце концов немного улучшить статистику для венгров смог Ференцварош. В сезоне 2020-2021 команда под руководством Сергея Реброва смогла отобрать дома очки у Динамо (2:2).

Все матчи украинских клубов против венгерских в еврокубках:

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 2005-2006 Кубок УЕФА 2 кв. раунд Металлург Д. – Шопрон 2:1 3:0 2005-2006 Кубок УЕФА 1 раунд Шахтер – Дебрецен 4:1 2:0 2010-2011 Лига Европы группа Металлист – Дебрецен 2:1 5:0 2020-2021 Лига чемпионов группа Динамо – Ференцварош 1:0 2:2 2024-2025 Лига конференций 2 кв. раунд Днепр-1 – Академия Пушкаша -:+ -:+ 2024-2025 Лига Европы этап лиги Динамо – Ференцварош 0:4

Правда, в Киеве подопечные Луческу все же дожали "фради" благодаря голу Попова. Впрочем последнее пока слово было за клубом из Будапешта. В прошлом сезоне Ференцварош наткнулся на Динамо в основной стадии Лиги Европы.

Тогда "зеленые" хорошо отыгрались за все венгерские поражения, оформив победу со счетом 4:0. Кроме того, прошлого сезона Академия Пушкаша должна была сыграть в Лиге конференций с Днепром-1. Впрочем матчи не состоялись из-за банкротства украинского клуба.

Как Ференцварош разгромил Динамо: смотреть видео

УЕФА в конце концов присудил венграм две технические победы по 3:0. И вот теперь настал черед Полесью сразиться с нашими западными соседями. Первый матч между командами начнется 7 августа в 21:00 по киевскому времени.