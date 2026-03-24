Украина и Швеция будут играть в четверг, 26 марта, сообщает сайт УЕФА. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.

К теме Как Украине попасть на чемпионат мира-2026 по футболу

Где Украина будет играть со Швецией?

Противостояние команд состоится в испанском городе Валенсия на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия", о чем сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Победитель матча выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2026, в котором встретится с Польшей или Албанией, которые встретятся в параллельном поединке.

Чтобы выйти на чемпионат мира, Украине нужно победить в обоих поединках.

Обратите внимание! Дата финала плей-офф – 31 марта 2026 года. Если Украина победит Швецию, то сыграет финальный матч также в Валенсии.

Какова история противостояний Украины и Швеции?

Украина и Швеция только дважды встречались в официальных поединках. На чемпионатах Европы 2012 и 2020 победу праздновали украинские футболисты.

Также, по данным УЕФА, команды сыграли три товарищеских матча, в которых праздновали по победе, а также однажды разошлись миром.

История встреч Украины и Швеции

Швеция – Украина 1:2 (Евро-2020)

1:2 (Евро-2020) Украина – Швеция 2:1 (Евро-2012)

– Швеция 2:1 (Евро-2012) Украина – Швеция 0:1 (товарищеский матч, 2011 год)

0:1 (товарищеский матч, 2011 год) Швеция – Украина 1:1 (товарищеский матч, 2011 год)

Швеция – Украина 0:1 (товарищеский матч, 2008 год)

Вниманию. Сборной Украины никогда в своей истории не удавалось проходить раунд плей-офф отбора на чемпионат мира. До сих пор наша сборная только однажды сыграла на Мундиале в 2006 году, на котором дошла до 1/4 финала.

Состав сборной Украины

Вратари: Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко, Борис Крушинский, Эдуард Сарапий (все - "Полесье" Житомир)

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Олег Очеретько ("Шахтер" Донецк), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия), Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция)

Нападающие: Владислав Ванат ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Лион", Франция), Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев).

Важно! Руслан Малиновский и Ефим Конопля пропустят игру со Швецией из-за дисквалификации. У обоих футболистов сборной Украины – перебор желтых карточек.