Накануне важного противостояния в отборе к чемпионату мира по футболу 2026 российский сегмент интернета взорвался эмоциональными реакциями. Часть пользователей не скрывает ненависти к Украине и откровенно поддерживает шведов, сообщает 24 Канал.
Что пишут россияне перед матчем Украина-Швеция?
На российских спортивных форумах и сайтах массово появляются комментарии с оскорблениями и политическими заявлениями. Некоторые пользователи прямо пишут, что не хотят видеть Украину на чемпионате мира.
Украины ни в коем случае не должно быть на ЧМ. Иначе это будет позорный бесконечный политический цирк с лошадьми, – пишут россияне.
Другие идут еще дальше и открыто желают украинской сборной поражения не только в футболе:
Я напрямую желаю поражения Украине, и не только в футболе!
Звучат и радикальные предложения о наказании обеих команд:
"И Украину и Швецию надо дисквалифицировать."
Такие заявления сопровождаются политическими ярлыками, оскорблениями и обвинениями, что в очередной раз демонстрирует напряжение в российском информационном пространстве.
Ностальгия по империи и исторические комплексы
В комментариях также вспоминают исторические события, в частности Полтавскую битву, пытаясь привязать футбольный матч к древним имперским нарративам.
На прошлой неделе кто-то внушал нам... что шведы нас ненавидят за Полтаву... Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?
Некоторые пользователи называют шведов "братьями-варягами", а Украину – "вассалами", повторяя кремлевские пропагандистские клише по истории и политике.
Где в это время сборная России по футболу?
- Отстраненная от официальных матчей команда Карпина 27 марта проведет товарищескую встречу со сборной Никарагуа, которая находится на 131 месте в рейтинге ФИФА.
- В течение последних четырех лет россияне проводят исключительно товарищеские поединки, часто с экзотическими сборными вроде Гренады, Сирии и Брунея.