Накануне важного противостояния в отборе к чемпионату мира по футболу 2026 российский сегмент интернета взорвался эмоциональными реакциями. Часть пользователей не скрывает ненависти к Украине и откровенно поддерживает шведов, сообщает 24 Канал.

Что пишут россияне перед матчем Украина-Швеция?

На российских спортивных форумах и сайтах массово появляются комментарии с оскорблениями и политическими заявлениями. Некоторые пользователи прямо пишут, что не хотят видеть Украину на чемпионате мира.

Украины ни в коем случае не должно быть на ЧМ. Иначе это будет позорный бесконечный политический цирк с лошадьми, – пишут россияне.

Другие идут еще дальше и открыто желают украинской сборной поражения не только в футболе:

Я напрямую желаю поражения Украине, и не только в футболе!

Звучат и радикальные предложения о наказании обеих команд:

"И Украину и Швецию надо дисквалифицировать."

Такие заявления сопровождаются политическими ярлыками, оскорблениями и обвинениями, что в очередной раз демонстрирует напряжение в российском информационном пространстве.

Ностальгия по империи и исторические комплексы

В комментариях также вспоминают исторические события, в частности Полтавскую битву, пытаясь привязать футбольный матч к древним имперским нарративам.

На прошлой неделе кто-то внушал нам... что шведы нас ненавидят за Полтаву... Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?

Некоторые пользователи называют шведов "братьями-варягами", а Украину – "вассалами", повторяя кремлевские пропагандистские клише по истории и политике.

Где в это время сборная России по футболу?