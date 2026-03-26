Напередодні важливого протистояння у відборі до чемпіонату світу з футболу 2026 російський сегмент інтернету вибухнув емоційними реакціями. Частина користувачів не приховує ненависті до України та відверто підтримує шведів, повідомляє 24 Канал.

Що пишуть росіяни перед матчем Україна-Швеція?

На російських спортивних форумах і сайтах масово з’являються коментарі з образами та політичними заявами. Деякі користувачі прямо пишуть, що не хочуть бачити Україну на чемпіонаті світу.

Украины ни в коем случае не должно быть на ЧМ. Иначе это будет позорный бесконечный политический цирк с конями, – пишуть росіяни.

Інші йдуть ще далі та відкрито бажають українській збірній поразки не лише у футболі:

Я напрямую желаю поражения Украине, и не только в футболе!

Лунають і радикальні пропозиції щодо покарання обох команд:

"И Украину и Швецию надо дисквалифицировать."

Такі заяви супроводжуються політичними ярликами, образами та звинуваченнями, що вкотре демонструє напруження у російському інформаційному просторі.

Ностальгія за імперією та історичні комплекси

У коментарях також згадують історичні події, зокрема Полтавську битву, намагаючись прив'язати футбольний матч до давніх імперських наративів.

На прошлой неделе кто-то внушал нам… что шведы нас ненавидят за Полтаву… Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?

Деякі користувачі називають шведів "братами-варягами", а Україну – "васалами", повторюючи кремлівські пропагандистські кліше щодо історії та політики.

Де в цей час збірна Росії з футболу?