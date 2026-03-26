Напередодні важливого протистояння у відборі до чемпіонату світу з футболу 2026 російський сегмент інтернету вибухнув емоційними реакціями. Частина користувачів не приховує ненависті до України та відверто підтримує шведів, повідомляє 24 Канал.
Що пишуть росіяни перед матчем Україна-Швеція?
На російських спортивних форумах і сайтах масово з’являються коментарі з образами та політичними заявами. Деякі користувачі прямо пишуть, що не хочуть бачити Україну на чемпіонаті світу.
Украины ни в коем случае не должно быть на ЧМ. Иначе это будет позорный бесконечный политический цирк с конями, – пишуть росіяни.
Інші йдуть ще далі та відкрито бажають українській збірній поразки не лише у футболі:
Я напрямую желаю поражения Украине, и не только в футболе!
Лунають і радикальні пропозиції щодо покарання обох команд:
"И Украину и Швецию надо дисквалифицировать."
Такі заяви супроводжуються політичними ярликами, образами та звинуваченнями, що вкотре демонструє напруження у російському інформаційному просторі.
Ностальгія за імперією та історичні комплекси
У коментарях також згадують історичні події, зокрема Полтавську битву, намагаючись прив'язати футбольний матч до давніх імперських наративів.
На прошлой неделе кто-то внушал нам… что шведы нас ненавидят за Полтаву… Интересно, на сегодняшних оппонентов эти чувства распространяются?
Деякі користувачі називають шведів "братами-варягами", а Україну – "васалами", повторюючи кремлівські пропагандистські кліше щодо історії та політики.
Де в цей час збірна Росії з футболу?
- Відсторонена від офіційних матчів команда Карпіна 27 березня проведе товариську зустріч зі збірною Нікарагуа, яка знаходиться на 131 місці в рейтингу ФІФА.
- Упродовж останніх чотирьох років росіяни проводять виключно товариські поєдинки, часто з екзотичними збірними на кшталт Гренади, Сирії та Брунею.