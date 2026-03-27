Обидчиком сборной Украины стала Швеция, которая одержала победу со счетом 3:1. Героем встречи стал Виктор Дьокереш, который записал на свой счет хет-трик, сообщает Tribuna.

Что не так в сборной Украины?

После игры большинство футболистов были в подавленном состоянии. В конце концов со СМИ решил пообщаться один из самых опытных игроков команды Роман Яремчук.

Нападающий Лиона высказал свои разочарования относительно результата. Кроме того, Яремчук поделился инсайдом из раздевалки и рассказал о проблеме внутри коллектива.

Раздевалка мертва. Это я еще вчера увидел, к сожалению. Я думаю, причина – это отсутствие личностей в раздевалке. Я со своей стороны хочу где-то подсказать, но у меня нет этих качеств. С этими качествами рождаешься. Ты не можешь это делать. У нас было до этого много лидеров, но в один момент их не стало,

– считает игрок.

"Нет тех людей, которые могут что-то изменить на фоне эмоций и тяжелого периода. В Европе просто другие люди. Они личности, а мы пытаемся спрятаться от ответственности за спинами кого-то другого. И так каждый думает. И никто на себя не берет ответственность", – говорит Яремчук.

Почему-то именно в самый ответственный момент мы "обкакаемся", к сожалению. Это было с румынами, это было с Уэльсом, это было и сейчас. Я думаю, это уже не случайность, это уже какая-то система. Нужно делать выводы, если мы действительно хотим чего-то достичь. Только тогда, возможно, придет результат,

– резюмировал Роман.

Отметим, что Яремчук выступает за сборную Украины с 2018 года. В 66-ти матчах игрок забил 17 голов, благодаря чему занимает четвертое место в рейтинге бомбардиров команды, сообщает Transfermarkt.

Что ждет сборную Украины в 2026 году?