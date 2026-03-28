Звездный украинец проигнорировал матч сборной против Швеции и поехал поддерживать другую команду

Сборная Украины неудачно сыграла в квалификации на чемпионат мира-2026. Команда Сергея Реброва провалила задачу выхода на Мундиаль.

"Сине-желтые" без шансов уступили Швеции со счетом 1:3, хет-трик оформил Виктор Дьокереш. К сожалению, всех сильнейших игроков Сергей Ребров не вызвал, сообщает Cadena Ser.

Что сделал Лунин?

Большинство из них были травмированы, как, например, Николай Матвиенко, Артем Довбик или Александр Зинченко. Зато вратаря Реала Андрея Лунина тренер не вызвал по своему желанию.

Похоже, что сам кипер не сильно был заинтересован в успехе нашей команды. Во время игры против шведов Андрей посетил матч баскетбольного Реала против клуба Анадолу Эфес в Евролиге.



Лунин с женой пришли на баскетбольный матч / фото Cadena Ser

Лунин пришел на матч вместе со своей женой Анастасией. Испанцы выиграли со счетом 82:71, а вратарь после игры сфотографировался с украинским центровым Реала Алексеем Ленем. Игра проходила как раз параллельно с матчем Украина – Швеция.



Лунин и Лень обменялись футболками / фото RMBaloncesto

Хочет ли Лунин играть за сборную Украины?

Ранее в СМИ фигурировала информация о возможного нежелания Лунина играть за сборную Украины. Подеякували, что Андрей готов ездить на сбор команды только при условии гарантии места в основе.

Правда, в ноябре Андрей опроверг эту информацию и обвинил журналистов в ложных новостях. Впрочем, в течение осени Лунин так и не был вызван в команду, как и в марте этого года.

Как Лунин играет за Реал?