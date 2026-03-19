Минус 111 миллионов евро: сборная Украины по футболу уступила Швеции по популярному показателю

В четверг, 26 марта Украина сыграет важнейший футбольный матч за последние два года – поединок плей-офф отбора на чемпионат мира против Швеции. Заявки команд уже известны, поэтому можно оценить трансферную стоимость сборных-соперниц.

Отсутствие нескольких ключевых игроков с обеих сторон вносит в эти расчеты ощутимые коррективы. Но не меняет сути: на бумаге шведы оказываются звезднее украинцев, согласно данным Transfermarkt.

Какова трансферная стоимость сборных Украины и Швеции?

Согласно подсчетам аналитиков, тот состав, что был объявлен в понедельник главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым, имеет общую стоимость 266 миллионов 400 тысяч евро.

Самым дорогим футболистом "сине-желтых" является защитник ПСЖ Илья Забарный – его оценивают в 50 миллионов евро. Наименьшая трансферная стоимость у нападающего Динамо, дебютанта главной команды Матвея Пономаренко – 1 миллион.

Зато шведы опережают нас на около 111 миллионов евро – их показатель составляет 377 миллионов 780 тысяч.

Интересно, что самый дешевый игрок скандинавов, голкипер Кристоффер Нордфельдт, оценен лишь в 175 тысяч евро. Зато самый дорогой, нападающий Арсенала Виктор Дьокереш, тянет на 65 миллионов. Он бы уступил Александру Исаку, но, к счастью для Украины, форвард Ливерпуля травмирован и сборной не поможет.

Почему украинцы уступают шведам в трансферной стоимости?

Залог преимущества шведов – количество футболистов, за которых нужно было бы выложить 20 миллионов евро и больше. Таких в заявке аж 8.

Игроки сборной Швеции, дороже 20 миллионов евро:

Виктор Дёкереш, Арсенал – 65 миллионов

Энтони Эланга, Ньюкасл – 40 миллионов

Лукас Бергвалль, Тоттенхэм – 40 миллионов

Хьюго Ларссон, Айнтрахт – 40 миллионов

Ясин Аяри, Брайтон – 30 миллионов

Исак Хьен, Аталанта – 25 миллионов

Даниэль Свенссон, Боруссия Дортмунд – 22 миллиона

Габриэль Гудмундссон, Лидс – 20 миллионов

Что касается украинской команды, то только пятеро наших сборников превысили отметку в 20 миллионов.

Игроки сборной Украины, дороже 20 миллионов евро:

Илья Забарный, ПСЖ – 50 миллионов

Георгий Судаков, Бенфика – 30 миллионов

Егор Ярмолюк, Брентфорд – 30 миллионов

Анатолий Трубин, Бенфика – 28 миллионов

Виталий Миколенко, Эвертон – 25 миллионов

Когда матч отбора на чемпионат мира Украина – Швеция?