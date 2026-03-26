Без Малиновского и ещё двух игроков: Ребров назвал состав Украины на матч со Швецией

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу отыграет свой первый матч в 2026 году. Победа в нем приблизит команду Реброва к заветной цели.

"Сине-желтые" сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2026. Соперником национальной команды Украины станет сборная Швеции, сообщает УАФ.

Кто сыграет против Швеции?

Неделю назад Сергей Ребров объявил заявку Украины на мартовские матчи. В нее попали 26 футболистов, среди которых было трое дебютантов – Руслан Нещерет, Борис Крушинский и Матвей Пономаренко.

В день игры против шведов тренеру пришлось отсеять трех грввцив из заявки, ведь она должна состоять из 23-х футболистов. Ожидаемо в состав на Швецию не попали Руслан Малиновский и Ефим Конопля.

Оба футболиста перебрали желтых карточек и не смогли бы сыграть против скандинавов. Третьим "лишним" в ростере стал новичок Борис Крушинский. Защитник Полесья точно не дебютирует за "сине-желтых" в отчетной встрече.

Заявка сборной Украины на матч против Швеции:

Руслан Нещерет (Динамо) Эдуард Сарапий (Полесье) Богдан Михайличенко (Полесье) Александр Сваток (Остин) Валерий Бондарь (Шахтер) Назар Волошин (Динамо) Алексей Гуцуляк (Полесье) Александр Пихаленок (Динамо) Роман Яремчук (Лион) Николай Шапаренко (Динамо) Матвей Пономаренко (Динамо) Анатолий Трубин (Бенфика) Илья Забарный (ПСЖ) Олег Очеретько (Шахтер) Виктор Цыганков (Жиоона) Виталий Миколенко (Эвертон) Георгий Судаков (Бенфика) Егор Ярмолюк (Брентфорд) Владислав Ванат (Жирона) Александр Зубков (Трабзонспор) Иван Калюжный (Металлист 1925) Александр Тымчик (Динамо) Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Когда и где смотреть матч?

Напомним, что матч Украина – Швеция пройдет в испанской Валенсии. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, а также канале "Megogo Спорт". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что победа над шведами выведет нашу сборную в финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. В нем триумфатор нашей пары поборется за путевку на Мундиаль против Польши или Албании.

