Без Малиновского и ещё двух игроков: Ребров назвал состав Украины на матч со Швецией
- Сборная Украины по футболу будет играть против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Сергей Ребров объявил заявку на матч, в которую вошли 23 футболиста.
В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу отыграет свой первый матч в 2026 году. Победа в нем приблизит команду Реброва к заветной цели.
"Сине-желтые" сыграют полуфинальный матч плей-офф отбора на ЧМ-2026. Соперником национальной команды Украины станет сборная Швеции, сообщает УАФ.
Кто сыграет против Швеции?
Неделю назад Сергей Ребров объявил заявку Украины на мартовские матчи. В нее попали 26 футболистов, среди которых было трое дебютантов – Руслан Нещерет, Борис Крушинский и Матвей Пономаренко.
В день игры против шведов тренеру пришлось отсеять трех грввцив из заявки, ведь она должна состоять из 23-х футболистов. Ожидаемо в состав на Швецию не попали Руслан Малиновский и Ефим Конопля.
Оба футболиста перебрали желтых карточек и не смогли бы сыграть против скандинавов. Третьим "лишним" в ростере стал новичок Борис Крушинский. Защитник Полесья точно не дебютирует за "сине-желтых" в отчетной встрече.
Заявка сборной Украины на матч против Швеции:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Эдуард Сарапий (Полесье)
- Богдан Михайличенко (Полесье)
- Александр Сваток (Остин)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Назар Волошин (Динамо)
- Алексей Гуцуляк (Полесье)
- Александр Пихаленок (Динамо)
- Роман Яремчук (Лион)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Матвей Пономаренко (Динамо)
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Виктор Цыганков (Жиоона)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Владислав Ванат (Жирона)
- Александр Зубков (Трабзонспор)
- Иван Калюжный (Металлист 1925)
- Александр Тымчик (Динамо)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер)
Когда и где смотреть матч?
Напомним, что матч Украина – Швеция пройдет в испанской Валенсии. Прямая трансляция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo, а также канале "Megogo Спорт". Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что победа над шведами выведет нашу сборную в финал раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. В нем триумфатор нашей пары поборется за путевку на Мундиаль против Польши или Албании.
Играла ли Украина ранее на чемпионате мира?
- Наша сборная только однажды попадала на Мундиаль. Команда под руководством Олега Блохина впервые вышла на чемпионат мира в 2006 году, он тогда проходил в Германии.
- В группе "сине-желтые" разгромно проиграли Испании (0:4), но после этого обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Тунис (1:0). Благодаря этому сборной Украины удалось занять второе место и выйти в 1/8 финала на Швейцарию.
- Основное время игры завершилось нулевой ничьей, но в серии пенальти Украина была сильнее. Уже в четвертьфинале подопечных Блохина остановили будущие триумфаторы Мундиаля итальянцы (0:3).
- В случае прохода на ЧМ-2026 сборная Украины попадет в группу к Нидерландам, Японии и Тунису. Финальная часть ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.