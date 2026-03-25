Украина – Швеция: когда и во сколько начнется матч плей-офф отбора на чемпионат мира

Сборная Украины готовится к решающим боям в квалификации чемпионата мира-2026. Команда Сергея Реброва должна провести два матча в марте.

Именно они и решат, будет ли сборная Украины играть на Мундиале. Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.

Когда состоится матч?

Полуфинальная встреча плей-офф запланирована на четверг, 26 марта. Именно в этот день состоятся и другие стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2026. Время начала игры – 21:45 по киевскому времени.

Матч будет номинально домашним для сборной Украины, однако из-за военного положения он не может быть сыгран на нашей территории. Поэтому УАФ выбрала стадион клуба Леванте в испанской Валенсии домашним для этой встречи.

Посмотреть матч Украина – Швеция онлайн можно будет бесплатно на территории Украины. Официальным транслятором встречи является компания Megogo. Ее канал "Megogo Спорт" покажет встречу вживую.

Он доступен в кабельных сетях. Также трансляция матча Украина – Швеция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo по подписке MEGOPACK или "Спорт".

Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?