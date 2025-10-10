Вторым соперником команды Унаи Мельгосы в квалификации на Евро-2027 станет сборная Венгрии. Поединок Украина U-21 – Венгрия U-21 состоится в словенском городе Мурска Собота на стадионе "Фазанерия", информирует 24 Канал.

Онлайн-трансляция матча Украина U-21 – Венгрия U-21

В первом туре украинская "молодежка" разгромно победила Литву 4:0. Голы в литовские ворота забивали Кревсун, Корнийчук, Синчук и Гаджиев.

Что касается Венгрии, то эта молодежная сборная стартовала в отборе на Евро-2027 с выездной мировой как раз против Литвы 1:1.

Напомним, что также в группе "Н" соревнуются за путевки на молодежный чемпионат Европы-2027 сборные Хорватии и Турции.

Обратите внимание! Матч U-21 – Венгрия U-21 начнется 10 октября в 19:00 (по киевскому времени).

Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2027 (U-21)

Какова ситуация в группе "Н"?

После стартового тура подопечные Мельгосы возглавили в таблице (3 балла), ведь наша сборная стала единственной командой в группе, которая стартовала с победы в отборе.

Хорватия, Венгрия, Турция и Литва получили лишь по одному пункту (данные Flashscore).

Подчеркнем, что Литва набрала лишь одно очко уже в двух сыгранных турах.

Напомним, что на сайте УАФ еще в начале октября появилась заявка сборной Украины U-21 на два ближайших матча отбора на Евро-2027 попало 24 исполнителя. К сожалению, Мельгоса не сможет рассчитывать на целый ряд других игроков, которые недавно завершили свой путь со сборной Украины на ЧМ-2025 (U-20).

После поединка против Венгрии "сине-желтые" сыграют еще и выездной матч против Хорватии (14 октября в Великой Горице).