По мнению Йожефа Сабо, отсутствие Александр Зинченко из-за повреждения не является потерей для сборной Украины. По словам бывшего тренера, Зинченко уже далек от своей хорошей игровой формы, в которой был еще три года назад. На своем пике Александр мог не только надежно сыграть на фланге обороны, но и активно развивать атаки своей команды, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинский футбол".

Какие игроки не являются потерей для Украины по мнению Сабо?

Футбольный специалист считает очень своевременным возвращение в сборную после длительной паузы Руслана Малиновского. В то же время Сабо верит в быстрое восстановление Егора Ярмолюка, который уже точно пропустит матч против Исландии 10 октября.

Также по мнению футбольного эксперта Андрей Ярмоленко входит в когорту игроков, которые уже не являются потерями для главной команды страны. Сабо заявил, что с уважением относится к ветерану киевского Динамо, но отметил, что возраст берет свое.

Ярмоленко я уважаю, он много сделал для сборной, но годы берут свое. Он потерял свою скорость, а играя стоя он пользы Украине не принесет. Андрею нужно смириться и потихоньку завершать карьеру. Ну не в ЛНЗ же ему идти еще играть или в житомирскую команду? Ему бы с Шовковским этот конфликт в Динамо уладить. Кто-то из них должен поступиться своими принципами,

– заметил Йожеф Йожефович.

Третьим игроком, который не является потерей для команды Сергея Реброва, по мнению Йожефа Сабо, является вингер каталонской Жироны Виктор Цыганков. Бывший тренер сборной Украины сделал акцент на отсутствии игрового тонуса Цыганкова на клубном уровне в текущем сезоне-2025/2026.

К слову. В этом сезоне-2025/2026 Цыганков принял участие лишь в двух матчах, в которых отметился голевой передачей. Как сообщила пресс-служба Жироны, Виктор уже вернулся к тренировкам после мышечной травмы, которую он получил еще летом, но работает сейчас по индивидуальной программе.

Он тоже не является существенной потерей, потому что практически не имел игровой практики в этом сезоне за свой клуб. Сколько он игр сыграл? Цыганков – безусловно талантливый игрок, но у него безумный травматизм, чуть ли не каждую вторую игру он ломается. И он живет от травмы до травмы... Зинченко, Цыганков и Ярмоленко – это не потери для Украины сейчас, они уже не те, все эти ребята,

– подытожил футбольный специалист.

Напомним, что Йожеф Сабо был исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины в двух матчах в 1994-м году. После чего в январе 2016-го стал полноценным наставником "сине-желтых". Национальная команда под его руководством провела 32 поединка (15 побед, 11 мировых и 6 поражений). Работал со сборной до конца 1999-го года.

Какие еще кадровые потери понесла сборная Украины?