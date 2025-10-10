На думку Йожефа Сабо, відсутність Олександр Зінченко через ушкодження не є втратою для збірної України. За словами колишнього тренера, Зінченко вже далекий від своєї гарної ігрової форми, у якій був ще три роки тому. На своєму піку Олександр міг не лише надійно зіграти на фланзі оборони, а й активно розвивати атаки своєї команди, передає 24 Канал із посиланням на "Український футбол".

Які гравці не є втратою для України на думку Сабо?

Футбольний спеціаліст вважає дуже вчасним повернення у збірну після тривалої паузи Руслана Маліновського. Водночас Сабо вірить у швидке відновлення Єгора Ярмолюка, який вже точно пропустить матч проти Ісландії 10 жовтня.

Також на думку футбольного експерта Андрій Ярмоленко входить до когорти гравців, які вже не є втратами для головної команди країни. Сабо заявив, що із повагою ставиться до ветерана київського Динамо, але наголосив, що вік бере своє.

Ярмоленка я поважаю, він багато зробив для збірної, але роки беруть своє. Він втратив свою швидкість, а граючи стоячи він користі України не принесе. Андрію потрібно змиритися та поволі завершувати кар’єру. Ну не в ЛНЗ ж йому йти ще грати чи до житомирської команди? Йому б із Шовковським цей конфлікт в Динамо владнати. Хтось з них має поступитися своїми принципами,

– зауважив Йожеф Йожефович.

Третім гравцем, який не є втратою для команди Сергія Реброва, на думку Йожефа Сабо, є вінгер каталонської Жирони Віктор Циганков. Колишній тренер збірної України зробив акцент на відсутності ігрового тонусу Циганкова на клубному рівні у поточному сезоні-2025/2026.

До слова. У цьому сезоні-2025/2026 Циганков взяв участь лише у двох матчах, у яких відзначився гольовою передачею. Як повідомила пресслужба Жирони, Віктор вже повернувся до тренувань після м'язової травми, яку він отримав ще влітку, але працює наразі за індивідуальною програмою.

Він теж не є суттєвою втратою, бо практично не мав ігрової практики в цьому сезоні за свій клуб. Скільки він ігор зіграв? Циганков – безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається. Та він живе від травми до травми… Зінченко, Циганков і Ярмоленко – це не втрати для України зараз, вони вже не ті, всі ці хлопці,

– підсумував футбольний фахівець.

Нагадаємо, що Йожеф Сабо був виконувачем обов'язків головного тренера збірною України у двох матчах у 1994-му році. Після чого у січні 2016-го став повноцінним наставником "синьо-жовтих". Національна команда під його керівництвом провела 32 поєдинки (15 перемог, 11 мирових і 6 поразок). Працював зі збірною до кінця 1999-го року.

Яких ще кадрових втрат зазнала збірна України?