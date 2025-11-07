Украина понесла новые кадровые потери перед ключевыми играми за ЧМ-2026
- Сборная Украины по футболу потеряла еще двух игроков перед матчами отбора на ЧМ-2026.
- Среди травмированных оказался опорник Динамо и защитник турецкого Трабзонспора.
Уже 13 ноября сборная Украины по футболу проведет свой предпоследний матч в отборе на чемпионат мира-2026. Накануне ключевых поединков в заявке "сине-желтых" традиционно произошли определенные изменения.
7 ноября в Украинской ассоциации футбола сообщили о двух изменениях в заявке сборной. В ближайших двух играх Сергей Ребров не сможет рассчитывать на игрока Динамо и легионера из Турции, информирует 24 Канал.
Какие изменения произошли в заявке сборной Украины?
Речь идет об опорнике киевского Динамо Владимире Бражко и защитнике турецкого Трабзонспора Арсения Батагова. Оба пропустят матчи отбора к ЧМ-2026 из-за повреждений.
6 ноября турецкое издание Günebakış сообщило, что Батагов получил травму во время индивидуальных силовых занятий в лагере своего клуба.
Бражко же принимал участия в матче 3-го тура основного раунда Лиги конференций-2025/2026 Динамо – Зрински, который состоялся 6 ноября. По словам главного тренера киевлян Александра Шовковского, опорник остался восстанавливаться в Киеве. Даже без Бражко "бело-синие" сенсационно сокрушили боснийский клуб со счетом 6:0. Об этой кадровой потере пресс-служба киевского клуба сообщила еще перед гробом против Зрински.
Травмированных в заявке сборной заменят защитник Динамо Тарас Михавко и полузащитник Шахтера Егор Назарина.
Отметим, что заявку украинской сборной на ноябрьские матчи УАФ объявила еще 4 ноября. В нее было включено 25 игроков, В частности дебютант из житомирского Полесья голкипер Евгений Волынец. В резервном списке остаются: Руслан Нещерет (Динамо), Александр Тымчик (Динамо), Максим Таловеров (Сток Сити), Константин Вивчаренко (Динамо), Александр Пихаленок (Динамо), Артем Бондаренко (Шахтер), Владислав Великан (Полесье), Назар Волошин (Динамо) и Александр Назаренко (Полесье).
Что известно о выступлениях Украины в отборе на ЧМ-2026?
После четырех туров команда Реброва идет на 2-м месте в квартете "D". Украина набрала 7 баллов.
Сентябрьский цикл поединков "сине-желтые" не могут занести себе в актив – поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).
В октябре подопечные Реброва реабилитировались – две победы над Исландией (3:5) и Азербайджаном (2:1).
13 ноября Украина будет гостить на поле Франции, а 16 ноября будет играть "дома" против Исландии. В обоих этих матчах "сине-желтые" сыграют в новой эксклюзивной форме от Adidas.