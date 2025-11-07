Україна зазнала нових кадрових втрат перед ключовими іграми за ЧС-2026

Вже 13 листопада збірна України з футболу проведе свій передостанній матч у відборі на чемпіонат світу-2026. Напередодні ключових поєдинків у заявці "синьо-жовтих" традиційно відбулись певні зміни.

7 листопада в Українській асоціації футболу повідомили про дві зміни у заявці збірної. У найближчих двох іграх Сергій Ребров не зможе розраховувати на гравця Динамо та легіонера із Туреччини, інформує 24 Канал.

Які зміни стались у заявці збірної України?

Мова про опорника київського Динамо Володимира Бражка та захисника турецького Трабзонспора Арсенія Батагова. Обидва пропустять матчі відбору до ЧС-2026 через ушкодження.

6 листопада турецьке видання Günebakış повідомило, що Батагов отримав травму під час індивідуальних силових занять у таборі свого клубу.

Бражко ж брав участі у матчі 3-го туру основного раунду Ліги конференцій-2025/2026 Динамо – Зрінськи, який відбувся 6 листопада. За словами головного тренера киян Олександра Шовковського, опорник залишився відновлюватись у Києві. Навіть без Бражка "біло-сині" сенсаційно розтрощили боснійський клуб із рахунком 6:0. Про цю кадрову втрату пресслужба київського клубу повідомила ще перед гроб проти Зрінськи.

Травмованих у заявці збірної замінять захисник Динамо Тарас Михавко та півзахисник Шахтаря Єгор Назарина.

Відзначимо, що заявку української збірної на листопадові матчі УАФ оголосила ще 4 листопада. У неї було включено 25 гравців, зокрема дебютант із житомирського Полісся голкіпер Євген Волинець. У резервному списку залишаються: Руслан Нещерет (Динамо), Олександр Тимчик (Динамо), Максим Таловєров (Сток Сіті), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Олександр Піхальонок (Динамо), Артем Бондаренко (Шахтар), Владислав Велетень (Полісся), Назар Волошин (Динамо) та Олександр Назаренко (Полісся).

Що відомо про виступи України у відборі на ЧС-2026?