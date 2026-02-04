Призер Олимпиады дала прогноз на количество медалей Украины на зимних Играх в Милане

Украина готовится к выступлениям на зимних Олимпийских играх-2026. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и прилегающих регионах Италии.

Наша сборная будет представлена в 11-ти видах спорта. Всего от нашей страны в Италию поедет 46 спортсменов.

По теме Чемпион Зимних игр дал прогноз на Олимпиаду-2026: сколько медалей будет у Украины

Сколько медалей завоюет Украина?

Обычно зимние Олимпиады не радуют фанатов большим количеством медалей. Украина ни разу не получала более двух медалей в течение одних Игр.

Поэтому неудивительно, что и на Олимпийских играх-2026 от нашей команды не ждут много наград. Свое мнение относительно выступлений на забегах в Милане в интервью Tribuna высказала известная легкоатлетка Анна Рыжикова.

Я знаю как сложно сейчас для украинских спортсменов готовиться, отбираться и выступать на Олимпиаде. Мне хочется, чтобы у каждого сложилось как можно лучше показать все, на что способен и даже больше. Верю, что наш флаг поднимется в Милане! Думаю, одна награда точно будет. Но то, что наша сборная вообще выступает, это уже успех. И очень хочется, чтобы болельщики поддерживали, потому что это придает сил,

– заявила Рыжикова.

Девушка специализируется на беге. В 2012 году Анна получила бронзу на Олимпийских играх в забеге эстафете 4 х 400 метров. Рыжикова призналась, какие зимние виды спорта любит.

Любимый зимний вид спорта – биатлон. Это уже традиция, с детства смотрела с папой и болела за нашу сборную. И фигурное катание, обязательно. Себя хотела бы попробовать в прыжках с трамплина. Мне кажется, это очень страшно, но интересно,

– рассказала Анна.

К слову, La Repubblica пишет, что Милан имеет проблемы с реализацией билетов на церемонию открытия зимней Олимпиады. За два дня до события в продаже остается еще более 10 тысяч пропусков.

Официальным транслятором зимних Олимпийских игр является Общественное вещание. Зрителей ожидает более 125 часов прямых эфиров, которые будут доступны на телеканале Общественное Спорт и региональных каналах Общественного.

Будут ли россияне на Олимпийских играх?