Наша збірна буде представлена в 11-ти видах спорту. Загалом від нашої країни в Італію поїде 46 спортсменів.

Скільки медалей завоює Україна?

Зазвичай зимові Олімпіади не тішать фанатів великою кількістю медалей. Україна жодного разу не здобувала більше двох медалей протягом одних Ігор.

Тож недивно, що і на Олімпійських іграх-2026 від нашої команди не чекають багато нагород. Свою думку щодо виступів на заганнях у Мілані в інтерв'ю Tribuna висловила відома легкоатлетка Анна Рижикова.

Я знаю як складно зараз для українських спортсменів готуватись, відбиратись і виступати на Олімпіаді. Мені хочеться, щоб у кожного склалось якнайкраще показати все, на що здатен і навіть більше. Вірю, що наш прапор підніметься в Мілані! Думаю, одна нагорода точно буде. Але те, що наша збірна взагалі виступає, це вже успіх. І дуже хочеться, щоб вболівальники підтримували, бо це додає сил,

– заявила Рижикова.

Дівчина спеціалізується на бігу. У 2012 році Анна здобула бронзу на Олімпійських іграх у забігу естафеті 4 х 400 метрів. Рижикова зізналась, які зимові види спорту полюбляє.

Улюблений зимовий вид спорту – біатлон. Це вже традиція, з дитинства дивилась з татом та вболівала за нашу збірну. І фігурне катання, обовʼязково. Себе хотіла би спробувати у стрибках з трампліна. Мені здається, це дуже страшно, але цікаво,

– розповіла Анна.

До слова, La Repubblica пише, що Мілан має проблеми з реалізацією квитків на церемонію відкриття зимової Олімпіади. За два дні до події у продажу залишається ще більше 10 тисяч перепусток.

Офіційним транслятором зимових Олімпійських ігор є Суспільне мовлення. На глядачів очікує понад 125 годин прямих ефірів, які будуть доступні на телеканалі Суспільне Спорт та регіональних каналах Суспільного.

Чи будуть росіяни на Олімпійських іграх?