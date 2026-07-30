Чемпионат мира по фехтованию завершился для представителей страны-агрессора далеко не так, как они ожидали. После турнира россияне начали публично жаловаться на кризис в национальной сборной и последствия международной дисквалификации, сообщает 24 Канал.

Президент федерации назвал ситуацию "трагической"

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов резко раскритиковал выступление своей команды, которая завоевала лишь одну награду на мировом первенстве. При этом россиян, несмотря на агрессию против Украины, допустили к чемпионату мира под национальным флагом и гимном.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС Мамедов заявил, что за последние годы сборная существенно утратила конкурентоспособность. По его словам, он впервые за семь лет лично увидел реальное положение дел и был шокирован уровнем команды.

Мы стали слабыми, очень слабыми. За пять лет мы ослабли не в пять раз – а в пятьдесят. Мы практически неконкурентоспособны во всех видах,

– посетовал функционер.

Также Мамедов заявил, что россияне могли рассчитывать как минимум на три медали, однако все эти шансы были упущены. Именно поэтому он охарактеризовал нынешнее состояние российского фехтования как "трагическую ситуацию".

Украина нанесла россиянкам болезненное поражение

Одним из самых больших разочарований для сборной России стало выступление в женской командной сабле. Именно в этой дисциплине россиянки потерпели поражение от сборной Украины, поэтому упустили шанс побороться за награды.

По завершении чемпионата российские спортивные чиновники вместо анализа собственных ошибок в очередной раз начали объяснять неудачи международными санкциями и отстранением, действовавшим после полномасштабного вторжения России в Украину.

Впрочем, результаты турнира показали, что даже после возвращения к международным соревнованиям сборная страны-агрессора не смогла подтвердить свои амбиции. А поражение от украинской команды стало одним из самых болезненных ударов для российского фехтования на мировом первенстве.