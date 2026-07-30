Чемпіонат світу з фехтування завершився для представників країни-агресорки далеко не так, як вони очікували. Після турніру росіяни почали публічно скаржитися на кризу в національній команді та наслідки міжнародного відсторонення, передає 24 Канал.

Президент федерації назвав ситуацію "трагічною"

Президент Федерації фехтування Росії Ільгар Мамедов різко розкритикував виступ своєї команди, яка здобула лише одну нагороду на світовій першості. При цьому росіян, попри агресію проти України, допустили до чемпіонату світу під національними прапором і гімном.

У коментарі російському пропагандистському агентству ТАСС Мамедов заявив, що за останні роки збірна суттєво втратила конкурентоспроможність. За його словами, він уперше за сім років особисто побачив реальний стан справ і був шокований рівнем команди.

Ми стали слабкими, дуже слабкими. За п'ять років ми ослабли не в п'ять разів – у п'ятдесят. Ми практично не конкурентоспроможні у всіх видах,

– поскаржився функціонер.

Також Мамедов заявив, що росіяни могли розраховувати щонайменше на три медалі, однак усі ці шанси були втрачені. Саме тому він охарактеризував нинішній стан російського фехтування як "трагічну ситуацію".

Україна завдала росіянкам болючої поразки

Одним із найбільших розчарувань для збірної Росії став виступ у жіночій командній шаблі. Саме в цій дисципліні росіянки зазнали поразки від збірної України, через що втратили шанс поборотися за нагороди.

Після завершення чемпіонату російські спортивні чиновники замість аналізу власних помилок вкотре почали пояснювати невдачі міжнародними санкціями та відстороненням, яке діяло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Втім, результати турніру показали, що навіть після повернення до міжнародних стартів збірна країни-агресорки не змогла підтвердити свої амбіції. А поразка від української команди стала одним із найболючіших ударів для російського фехтування на світовій першості.