Устроили "поле битвы": в России бесятся из-за бойкота украинкой вражеской символики

Во время чемпионата Европы по гимнастике в Париже украинские спортсменки Варвара Чубарова и София Краинская устроили акцию протеста во время церемонии награждения представительниц России и Беларуси. Во время звучания гимнов этих стран они демонстративно закрыли лицо руками и надели наушники.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила недовольство тем, что украинские гимнастки, не были наказаны. Она также обвинила спортсменок в агрессивном поведении из-за их жеста, об этом она заявила в интервью одному из пропагандистских информационных агентств.

Смотрите также С закрытыми глазами и наушниками: украинки устроили яркий протест на ЧЕ по гимнастике

Что сказала Журова о протесте украинок?

Представительница Государственной думы также выразила недовольство тем, что украинские спортсмены демонстрируют негативное отношение к россиянам, и призвала к проявлениям дружбы и мира. Она отметила, что после завершения войны в Украине может вырасти поколение, чье поведение в будущем будет оставаться противоречивым.

"К сожалению, мы должны осознавать, что в Украине выросло поколение, которое после окончания всего этого не факт, что не будет так же дальше вести себя. Прямых нарушений здесь, видимо, нет, и они, наверное, даже могут уйти с пьедестала. Или европейская федерация может что-то ввести в ответ, но вряд ли захочет это делать. Но сама по себе ситуация не очень хорошая, в том числе и для самих спортсменов", – сказала Журова.

Она также добавила, что молодые спортсменки из Украины участвуют в соревнованиях в возрасте, когда подобные турниры должны способствовать дружбе и взаимопониманию между участниками, однако иногда ситуация приобретает конфликтный характер.

Понимаю, что сами украинские девочки достаточно молодые, и соревнования созданы, чтобы молодежь дружила, мирилась. А здесь какое-то поле битвы,

– отметила она.

Что известно о поступке украинских гимнасток?

По решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза, российские спортсмены снова допущены ко всем турнирам с национальной символикой.

В финале юниорских соревнований с мячом победу одержала белоруска Кира Бабкевич, а бронзовую награду завоевала украинка Варвара Чубарова. В упражнениях с лентой золото получила россиянка Яна Заикиной, тогда как серебро завоевала украинка София Краинская. Во время церемонии украинские гимнастки надели наушники, закрыли глаза и пытались дистанцироваться от награждения, демонстрируя свое отношение к возвращению российских и белорусских спортсменов в международный спорт.

В Украине тренер Ирина Дерюгина инициировала флешмоб в поддержку этой позиции.