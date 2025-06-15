Украинские спортсмены разгромили отель: появились новые детали скандала

Украинские спортсмены Олег Верняев и Владислав Грика попали в громкий скандал. Они устроили погром в отеле во время участия в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге.

Вице-президент Федерации гимнастики Стелла Захарова возмущена поведением украинских гимнастов. Она назвала ситуацию позором для всего украинского спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-Express.

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Как Захарова отреагировала на ситуацию

После отъезда украинской делегации администрация заведения обнаружила номер в ужасном состоянии.

В комнате были сломаны светильники, повреждена сантехника, а сифон в ванной забит рвотой. Убытки, нанесенные отелю, оценили в 370 евро. Олег Верняев якобы уже признал вину и согласился компенсировать расходы.

Вице-президент Федерации гимнастики Украины Стелла Захарова резко отреагировала на инцидент, назвав увиденное шоком.

Когда мы увидели фотографии, мы были шокированы. Я не знаю, что нужно было делать, чтобы номер оказался в таком состоянии. Это или злость, или что-то еще. То, что устроили эти двое – это позор всему украинскому спорту! Люди, которые представляют страну за рубежом, не имеют права вести себя так,

– сказала Стелла Захарова.

Справка. На чемпионате Европы Украина заняла 11-ю позицию, а сам Олег Верняев оказался на 41-м месте в многоборье.

Напомним, что перед началом чемпионата Европы украинские гимнасты угрожали бойкотом из-за отстранения главного тренера Геннадия Сартинского.