Украинка Алина Дадерко, которая выступала в весовой категории до 63 килограммов, завоевала сразу три серебряные награды: в рывке (97 килограммов), толчке (115 килограммов) и в сумме двоеборья (212 килограммов). Еще одну медаль в этой весовой категории завоевала Александра Чмух, пишет 24 Канал.

Как украинки отказались от фото с россиянкой?

Украинка Александра Чмух завоевала "бронзу" в рывке (91 килограмм). Вместе с украинками на соревнованиях выступала "нейтральная" россиянка Полина Павлович, которая стала бронзовой призеркой.

Победу в весовой категории до 63 килограммов праздновала албанка Экиледа Царья. После соревнований состоялась церемония награждения.

В честь победительницы прозвучал гимн Албании. После этого диктор пригласила спортсменок для совместного фото. Однако Алина Дадерко спрыгнула с подиума и отошла в сторону. Ведущая пыталась уговорить украинок, однако они демонстративно отказались от фото с представительницей страны-агрессора.

Видео, как украинки отказались от фото с россиянкой (с 1:53:40)

Как украинки выступают на юниорском чемпионате Европы?

Чемпионат Европы-2025 по тяжелой атлетике для юниоров и юниорок до 20 лет и молодежи до 23 лет продлится в Албании с 28 октября по 4 ноября. Сборную Украины, по данным Федерации тяжелой атлетики, на турнире представляют 23 спортсмена.

Абсолютной чемпионкой Европы U-23 стала украинка Ольга Ивженко. Она выиграла три золотые медали. Спортсменка из Дружковки стала лучшей в рывке (95 килограммов), толчке (115 килограммов) и сумме двоеборья (210 килограммов).

В весовой категории до 48 килограммов две "бронзы" завоевала Екатерина Малащук. Еще две бронзовые награды в копилку сборной Украины положила Юлия Ковалева (весовая категория до 53 килограммов).

