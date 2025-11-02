Українка Аліна Дадерко, яка виступала у ваговій категорії до 63 кілограмів, здобула одразу три срібні нагороди: у ривку (97 кілограмів), поштовху (115 кілограмів) та у сумі двоборства (212 кілограмів). Ще одну медаль у цій ваговій категорії здобула Олександра Чмух, пише 24 Канал.

Як українки відмовилися від фото з росіянкою?

Українка Олександра Чмух виборола "бронзу" у ривку (91 кілограм). Разом з українками на змаганнях виступала "нейтральна" росіянка Поліна Павлович, яка здобула бронзову медаль.

Перемогу у ваговій категорії до 63 кілограмів святкувала албанка Екіледа Царья. Після змагань відбулася церемонія нагородження.

На честь переможниці пролунав гімн Албанії. Після цього дикторка запросила спортсменок для спільного фото. Однак Аліна Дадерко зістрибнула з подіуму та відійшла в сторону. Ведуча намагалася вмовити українок, однак вони демонстративно відмовилися від фото з представницею країни-агресорки.

Відео, як українки відмовилися від фото з росіянкою (з 1:53:40)

Як українки виступають на юніорському чемпіонаті Європи?

Чемпіонат Європи-2025 з важкої атлетики для юніорів та юніорок до 20 років та молоді до 23 років триватиме в Албанії з 28 жовтня до 4 листопада. Збірну України, за даними Федерації важкої атлетики, на турнірі представляють 23 спортсмени.

Абсолютною чемпіонкою Європи U-23 стала українка Ольга Івженко. Вона виграла три золоті медалі. Спортсменка з Дружківки стала найкращою у ривку (95 кілограмів), поштовху (115 кілограмів) та сумі двоборства (210 кілограмів).

У ваговій категорії до 48 кілограмів дві "бронзи" виборола Катерина Малащук. Ще дві бронзові нагороди до скарбнички збірної України поклала Юлія Ковальова (вагова категорія до 53 кілограмів).

