Украинец безжалостно набил россиянину лицо на Всемирных играх: видео завирусило в сети
- На Всемирных играх-2025 в Чэнду украинские самбисты завоевали три золотые медали, победив российских спортсменов.
- Владислав Руднев победил россиянина Ованеса Абгаряна в весовой категории до 79 кг, завершив бой со счетом 3:0.
На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду украинские самбисты завоевали три золотые награды. В финальных поединках наши спортсмены победили "нейтральных" россиян.
В весовой категории до 79 килограммов чемпионом по боевому самбо стал украинец Владислав Руднев. В решающей схватке он уничтожил россиянина Ованеса Абгаряна, пишет 24 Канал.
Как украинец Руднев уничтожил россиянина на Всемирных играх?
В сети появилось видео, как украинец мощными ударами бьет по морде "нейтрального спортсмена". Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение "мальчика в трусиках" и засчитать победу украинскому самбисту – 3:0.
Видео, как украинец избил россиянина
Победу в финале Всемирных игр Руднев посвятил своей семье и Родине. После триумфального боя Владислав станцевал гопак.
Напомним, что в весовой категории до 71 килограмма украинец Андрей Кучеренко победил россиянина Ролана Зиннатова, а Петр Давыденко одолел еще одного "нейтрального" спортсмена – Абусупияна Алиханова.
В медальном зачете сборная Украины занимает третью строчку. На счету наших атлетов 33 награды: 14 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.
Ранее мы рассказывали, как украинка София Гречко заставила россиянку слушать гимн Украины на церемонии награждения.