Об этом говорится в телеграмм-канале группировки "WBC | Ультрас "Динамо". Там отмечают, что у украинского военнослужащего тяжелое заболевание – протез аорты после сложной операции на сердце.

В какой ситуации военнослужащий Владимир Яковенко?

По имеющейся информации, Владимир Яковенко является легендой фанатского движения киевского "Динамо", ветераном "Айдара" и "Азова". Известно, что он уже четыре года находится в русском плену.

В фанатском движении отметили, что Владимир оказался в критической для жизни и здоровья ситуации. Военнослужащий протез аорты после сложной операции на сердце и вторую группу инвалидности.

За своим физическим состоянием требует постоянного наблюдения врачей, и медикаментов, которых в плену нет. Согласно статьям 109-110 Женевской конвенции, тяжелобольные военнопленные подлежат обязательной репатриации без промедлений.

Наши требования к ответственным органам по безотлагательному увольнению/обмену тяжелобольного военнослужащего ВСУ, находящегося в плену государства-агрессора,

– говорится в сообщении.

Также, из этого же источника, стало известно, что россияне приговорили Владимира Яковенко к 18 лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

Как проходят обмены между Украиной и Россией?

Недавно произошел масштабный обмен пленными. В частности, 24 апреля из российского плена вернулись 193 защитника Украины. Среди них нашлось место военнослужащим 2000-х годов рождения. Известно, что уволенные защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожскому и Курскому направлениям.

Перед этим, 11 апреля, на украинскую землю удалось вернуть 175 военных и 7 гражданских.

Какова роль ультрас в защите Украины от оккупантов?