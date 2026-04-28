Про це йдеться у телеграм-каналі угруповування "WBC | Ультрас "Динамо". Там зазначають, що український військовослужбовець має важке захворювання – протез аорти після складної операції на серці.

У якій ситуації військовослужбовець Володимир Яковенко?

За наявною інформацією, Володимир Яковенко є легендою фанатського руху київського Динамо, ветераном "Айдару" та "Азову". Відомо, що він уже чотири роки перебуває у російському полоні.

У фанатському русі зазначили, що наразі Володимир опинився у критичній для життя та здоров’я ситуації. Військовослужбовець має протез аорти після складної операції на серці та другу групу інвалідності.

За своїм фізичним станом потребує постійного нагляду лікарів та медикаментів, яких у полоні немає. Відповідно до статей 109-110 Женевської конвенції, тяжкохворі військовополонені підлягають обов'язковій репатріації без зволікань.

Наші вимоги до відповідальних органів щодо невідкладного звільнення/обміну тяжкохворого військовослужбовця ЗСУ, який перебуває у полоні держави-агресора,

– йдеться у повідомлені.

Також, з цього ж джерела, стало відомо, що росіяни засудили Володимира Яковенка до 18 років тюремного ув’язнення у колонії суворого режиму.

Як наразі проходять обміни між Україною та Росією?

Нещодавно відбувся масштабний обмін полоненими. Зокрема, 24 квітня з російського полону повернулися 193 захисники України. Серед них знайшлось місце військовослужбовцям 2000-х років народження. Відомо, що звільнені захищали Україну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

Перед цим, 11 квітня, на українську землю вдалось повернути 175 військових та 7 цивільних.

