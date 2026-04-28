"Ситуация критическая": ультрас Динамо требуют освобождения коллеги из российского плена
- Украинские ультрас требуют освобождения из российского плена своего коллеги Владимира Яковенко, имеющий протез аорты и вторую группу инвалидности.
- Яковенко уже четыре года находится в русском плену. Был приговорен к 18 годам тюрьмы, и нуждается в медицинской помощи, которой в плену нет.
Украинские футбольные болельщики опубликовали заявление, в котором требуют немедленного освобождения из российского плена члена своего движения Владимира Яковенко, с позывным "Орден".
Об этом говорится в телеграмм-канале группировки "WBC | Ультрас "Динамо". Там отмечают, что у украинского военнослужащего тяжелое заболевание – протез аорты после сложной операции на сердце.
В какой ситуации военнослужащий Владимир Яковенко?
По имеющейся информации, Владимир Яковенко является легендой фанатского движения киевского "Динамо", ветераном "Айдара" и "Азова". Известно, что он уже четыре года находится в русском плену.
В фанатском движении отметили, что Владимир оказался в критической для жизни и здоровья ситуации. Военнослужащий протез аорты после сложной операции на сердце и вторую группу инвалидности.
За своим физическим состоянием требует постоянного наблюдения врачей, и медикаментов, которых в плену нет. Согласно статьям 109-110 Женевской конвенции, тяжелобольные военнопленные подлежат обязательной репатриации без промедлений.
Наши требования к ответственным органам по безотлагательному увольнению/обмену тяжелобольного военнослужащего ВСУ, находящегося в плену государства-агрессора,
– говорится в сообщении.
Также, из этого же источника, стало известно, что россияне приговорили Владимира Яковенко к 18 лет тюремного заключения в колонии строгого режима.
Как проходят обмены между Украиной и Россией?
Недавно произошел масштабный обмен пленными. В частности, 24 апреля из российского плена вернулись 193 защитника Украины. Среди них нашлось место военнослужащим 2000-х годов рождения. Известно, что уволенные защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожскому и Курскому направлениям.
Перед этим, 11 апреля, на украинскую землю удалось вернуть 175 военных и 7 гражданских.
Какова роль ультрас в защите Украины от оккупантов?
- Футбольные болельщики встали на защиту государства еще в 2014 году. По данным благотворительного фонда "Трибуна Героев", Сейчас точно известно о 322 погибших фанатах.
- Среди павших за Украину такие известные имена, как: Назарий "Гринка" Гринцевич, Олег "Рыба" Рыбальченко и многие другие.
- Недавно стало известно, что, к сожалению, на фронте оборвалась жизнь известного фаната киевского Динамо, военнослужащего Вадима Пидлипенского. О его гибели сообщил официальный сайт "бело-синих".