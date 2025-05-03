Умер легенда латвийского футбола Андрейс Прохоренковс
- Андрейс Прохоренковс, известный латвийский футболист, умер после борьбы с тяжелым заболеванием, которое было диагностировано летом 2024 года.
- Прохоренковс был ведущим игроком латвийской сборной с 32 матчами и 4 голами, а также выступал за клубы в Латвии, Израиле, России, Польше, Греции и Испании.
- На Евро-2004 он сыграл во всех матчах своей команды и отметился голевой передачей в матче против Чехии.
Латвийский футбол всколыхнуло ужасное известие. После долгой борьбы с тяжелым заболеванием скончался известный футболист Андрейс Прохоренковс.
В конце лета 2024 года у латвийского футболиста Андрейса Прохоренковса нашли злокачественную опухоль. Он сумел собрать средства на лечение в Германии, однако это не помогло футболисту побороть болезнь, пишет 24 канал со ссылкой на Латвийскую федерацию футбола.
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Что известно о футболисте
Он является одним из ведущих латвийских футболистов начала века. Прохоренковс выступал за ряд клубов как у себя на Родине, так и за рубежом. Его карьера включала игру за израильский Маккаби, московское Динамо, польские Одру и Гурник, греческий Ионикос и испанский Расинг Ферроль.
В составе национальной сборной Латвии он провел 32 матча и отметился четырьмя голами. На Евро-2004 принял участие во всех играх своей команды, а его голевая передача помогла Марису Верпаковскису забить единственный мяч латвийцев на турнире - в ворота Чехии.