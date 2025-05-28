О смерти Хуана Рамона Верона стало известно 27 мая. Бывшему игроку сборной Аргентины и тренеру был 81 год, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу Эстудиантес.

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Карьера Хуана Рамона Верона

Хуан Рамон Верон большую часть футбольной карьеры играл за Эстудиантес. Суммарно аргентинец провел в составе "львов" более 10 лет (1962 – 1972, 1975, 1980/81).

, Верон вместе с Эстудиантесом трижды подряд триумфовал в Копа Либертадорес – 1968, 1969 _COPY2 1970 годы. За "львов" аргентинский футболист сыграл 295 матчей, оформив 77 голов.

Интересно. Хуан Рамон Верон отец Хуана Себастьяна Верона. Сын легендарного аргентинца известен по выступлениям в Манчестер Юнайтед и ряде других европейских клубов.

Хуан Рамон Верон три сезона выступал за греческий Панатинаикос. Также аргентинец играл за Атлетико Хуниорс и колумбийский Депортиво Кукута.

Верон в свое время становился чемпионом Колумбии. В составе сборной Аргентины Хуан Рамон сыграл всего в четырех поединках.