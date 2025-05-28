Про смерть Хуана Рамона Верона стало відомо 27 травня. Колишньому гравцю збірної Аргентини та тренеру був 81 рік, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу Естудіантес.

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Кар'єра Хуана Рамона Верона

Хуан Рамон Верон більшу частину футбольної кар'єри грав за Естудіантес. Сумарно аргентинець провів у складі "левів" понад 10 років (1962 – 1972, 1975, 1980/81).

Верон разом з Естудіантес тричі поспіль тріумфував у Копа Лібертадорес – 1968, 1969, 1970 роки. За "левів" аргентинський футболіст зіграв 295 матчів, оформивши 77 голів.

Цікаво. Хуан Рамон Верон батько Хуана Себастьяна Верона. Син легендарного аргентинця відомий за виступами у Манчестер Юнайтед та низці інших європейських клубів.

Хуан Рамон Верон три сезони виступав за грецький Панатінаїкос. Також аргентинець грав за Атлетіко Хуніорс та колумбійський Депортіво Кукута.

Верон свого часу ставав чемпіоном Колумбії. У складі збірної Аргентини Хуан Рамон відіграв всього у чотирьох поєдинках.