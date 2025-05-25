Полесье вышло в Европу, вылет Ингульца в Первую лигу: итоговая турнирная таблица УПЛ 2024-2025

34-ый розыгрыш чемпионата Украины подошел к своему концу. Киевское Динамо досрочно стало чемпионом, а Ингулец и Черноморец вылетели во второй дивизион.

Чемпионат Украины 2024-2025 подошел к завершению. 30-й тур оставлял несколько интриг в таблице, тогда как еще четыре матча не несли турнирной мотивации, сообщает 24 Канал.

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Низкая результативность

В восьми играх тура команды оформили 15 голов, то есть в среднем 1,88 мяча за матч. Показатель результативности довольно низкий,лишь в одной игре было забито больше двух голов. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Оболонь – Левый Берег 1:0

Ворскла – Ингулец 1:1

Черноморец – Александрия 0:0

Рух – Шахтер 1:1

Динамо – Колос 1:1

Верес – ЛНЗ 1:1

Карпаты – Заря 1:3

Полесье – Кривбасс 1:1

Основные моменты 30 тура

Киевское Динамо смогло завершить сезон без поражений, хоть и не смогло обыграть Колос в последнем туре. Впрочем настроение в Киеве было праздничное, ведь после матча прошла церемония награждения победителей УПЛ.

Видео награждения Динамо:

Александрия и Шахтер оформили ничьи в своих играх. Для наставника "горняков" Марино Пушича этот матч стал последним во главе команды. После встречи во Львове клуб объявил об уходе боснийца.

На последнюю еврокубковую путевку претендовали Полесье, Карпаты и Кривбасс. Львовяне неожиданно уступили дома немотивированной Заре, а вот криворожане были близки к победе в Житомире.

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Впрочем, гол Батисты во втором тайме вырвал ничью для "волков". Благодаря этому результату и осечке Карпат именно Полесье представит Украину в Лиге конференций, где начнет со второго квалификационного раунда.

Также оставалась интрига в борьбе за выживание и невылет из УПЛ. Левый Берег мог спастись в случае победы над Оболонью, однако "пивовары" сами переиграли соперника и обеспечили себе место в элите на следующий сезон.

В свою очередь Левый Берег будет играть в стыковых играх, как и Ворскла. Полтавчанам достаточно было не проиграть Ингульцу, чтобы избежать прямого вылета. В конце концов игра завершилась вничью (1:1), из-за чего клуб из Петрово гарантированно проведет следующий сезон в Первой лиге.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 30 20 10 0 61-19 70 2 Александрия 30 20 7 3 46-22 67 3 Шахтер 30 18 8 4 69-26 62 4 Полесье 30 12 12 6 38-28 48 5 Кривбасс 30 13 8 9 34-26 47 6 Карпаты 30 13 7 10 42-36 46 7 Заря 30 12 4 14 34-39 40 8 Рух 30 9 11 10 30-27 38 9 Верес 30 9 9 12 33-44 36 10 Колосс 30 8 12 10 27-25 36 11 Оболонь 30 8 8 14 19-43 32 12 ЛНЗ 30 7 10 13 25-37 31 13 Ворскла 30 6 9 15 24-38 27 14 Левый берег 30 7 5 18 18-39 26 15 Ингулец 30 5 9 16 21-47 24 16 Черноморец 30 6 5 19 20-45 23

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 17 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 14 Георгий Судаков (Шахтер) – 13 Артем Бондаренко (Шахтер) – 12 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 10 Александр Филиппов (Александрия) – 10 Петар Мичин (Заря) – 9 Бруниньо (Карпаты) – 8 Филипп Будковский (Заря) – 8

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Расписание стыковых матчей за места в УПЛ