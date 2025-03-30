Легкие победы Динамо и Шахтера, феерия от Карпат: итоги 22 тура и турнирная таблица УПЛ

Лидеры чемпионата Украины не потеряли очки против аутсайдеров турнира. Зато Колосу удалось удивить Зарю и одержать первую победу после камбэка Костышина.

Чемпионат Украины по футболу вернулся после паузы на матчи сборных. В рамках УПЛ был отыгран 22 тур, а это значит, что до финиша сезона осталось всего восемь уик-эндов, сообщает 24 Канал.

По теме Оболонь дала бой чемпиону: Шахтер с дебютным голом украинца обыграл "пивоваров" с дебютным голом

Снизилась результативность

В восьми играх тура команды оформили всего 14 голов, то есть в среднем по 1,75 мяча за матч. Это низкий показатель, при этом результативность еще спасали две последние игры тура во Львове и Киеве. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Ингулец – Верес 0:0

ЛНЗ – Полесье 0:1

Левый Берег – Александрия 0:1

Оболонь – Шахтер 0:2

Рух – Динамо 0:2

Ворскла – Кривбасс 0:1

Карпаты – Черноморец 4:0

Заря – Колос 0:3

Основные моменты 22 тура

Уикенд в УПЛ прошел без громких сенсаций. По крайней мере, топ-5 лидеров таблицы очки не теряли, одержав сухие победы. Вообще все победы этого тура были сухими.

Динамо на классе разобралось с Рухом, тогда как Александрия и Шахтер оставили без очков киевские Левый Берег и Оболонь. Единственным неожиданным результатом стало разгромное поражение Зари от кризисного Колоса.

Однако луганчане больше половины матча играли в меньшинстве, чем ковалевцы удачно воспользовались. Руслан Костышин одержал первую победу после возвращения в клуб и поднял его из зоны переходных матчей.

Читайте также Звездный полузащитник Шахтера получил престижную награду за 2024 год

Туда опустилась Ворскла, которая не взяла ни балла дома против Кривбасса. А вот Черноморцу не помогла смена тренера. Уже под руководством Александра Кучера "моряки" проиграли четвертый матч подряд и опустились на последнее место.

Также отметим третье поражение ЛНЗ в четырех последних встречах. Команда Романа Григорчука минимально уступила Полесью и теперь должна заниматься тем, чтобы не оказаться в зоне переходных игр. Расстояние всего четыре балла.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 22 16 6 0 46-15 54 2 Александрия 22 15 5 2 34-16 50 3 Шахтер 21 13 5 3 48-16 44 4 Полесье 22 10 7 4 30-22 37 5 Кривбасс 20 10 5 5 24-19 35 6 Карпаты 22 9 5 8 27-23 32 7 Верес 22 7 8 7 27-28 29 8 Заря 21 9 2 10 25-28 29 9 Движение 22 6 8 8 22-20 26 10 ЛНЗ 22 7 4 11 22-30 25 11 Левый берег 21 6 4 11 12-22 22 12 Колосс 22 4 9 8 16-19 21 13 Ворскла 22 5 6 11 17-28 21 14 Оболонь 22 4 6 12 12-37 18 15 Ингулец 21 3 7 13 15-33 16 16 Черноморец 22 4 3 15 14-35 15

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 13 Георгий Судаков (Шахтер) – 10 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 10 Александр Филиппов (Александрия) – 10 Артем Бондаренко (Шахтер) – 9 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 9 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Бруниньо (Карпаты) – 7 Петар Мичин (Заря) – 7

Стоит знать Бенефис капитана: Динамо обыграло Рух и не подпустило конкурентов в чемпионской гонке

Расписание 23 тура чемпионата Украины