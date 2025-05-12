В чемпионате Украины подошел к завершению 28 тур сезона 2024-2025. Интрига жива на всех звеньях турнирной таблицы, однако чемпионство уже де-факто гарантировано Динамо, сообщает 24 Канал.

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Низкая результативность

В восьми играх тура команды оформили 12 голов, то есть в среднем 1,5 мяча за матч. Показатель результативности крайне низкий даже для УПЛ. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:

Заря – Шахтер 0:0

Полесье – Динамо 0:0

Ворскла – Черноморец 1:2

Оболонь – ЛНЗ 0:0

Рух – Верес 2:0

Кривбасс – Колос 0:1

Карпаты – Александрия 2:1

Ингулец – Левый Берег 2:1

Основные моменты 28 тура

Чемпионская интрига де-факто уже завершена, но Динамо потеряло возможность оформить "золото" де-юре. Александрия неожиданно проиграла на поле Карпат, но и сами киевляне не смогли одержать победу в Житомире (0:0).

Впрочем, подопечным Шовковского достаточно набрать всего один балл в последних двух матчах. Александрия же почти обеспечила себе второе место, ведь Шахтер не смог переиграть Зарю.

"Аграриям" для достижения цели надо взять всего два балла или же дождаться осечки "горняков". А вот борьба за четвертое место и путевку в Лигу конференций обещает стать горячей.

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Благодаря победе над Александрией в этой гонке фаворитом стали Карпаты, которые обошли Полесье. При этом еще и Кривбасс неожиданно проиграл дома Колосу. Криворожане отстают от львовян на три балла, житомирцы – на два.

Что же касается зоны вылета, то здесь интриги добавили победы Ингульца и Черноморца. Одесситы все еще в зоне прямого понижения в классе, а вот петровцы смогли туда отправить Левый Берег. Зато Колос благодаря победе в Кривом Роге официально спасся.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Динамо 28 20 8 0 59-17 68 2 Александрия 28 19 6 3 43-21 63 3 Шахтер 28 17 7 4 64-24 58 4 Карпаты 28 13 7 8 40-31 46 5 Полесье 28 11 11 6 36-27 44 6 Кривбасс 28 12 7 9 32-25 43 7 Рух 28 9 10 9 29-25 37 8 Заря 28 11 4 13 31-37 37 9 Верес 28 9 8 11 31-40 35 10 Колосс 28 7 11 10 24-23 32 11 Оболонь 28 7 8 13 18-42 29 12 ЛНЗ 28 7 8 13 24-36 29 13 Ворскла 28 6 7 15 23-37 25 14 Ингулец 28 5 8 15 19-42 23 15 Левый берег 28 6 5 17 17-38 23 16 Черноморец 28 6 3 19 19-44 21

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 17 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 13 Георгий Судаков (Шахтер) – 11 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11 Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 10 Александр Филиппов (Александрия) – 10 Петар Мичин (Заря) – 8 Бруниньо (Карпаты) – 8 Филипп Будковский (Заря) – 8

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