В чемпионате Украины подошел к завершению 28 тур сезона 2024-2025. Интрига жива на всех звеньях турнирной таблицы, однако чемпионство уже де-факто гарантировано Динамо, сообщает 24 Канал.
По теме Клубы УПЛ обсудили календарь соревнований следующего сезона: была решена судьба Суперкубка
Низкая результативность
В восьми играх тура команды оформили 12 голов, то есть в среднем 1,5 мяча за матч. Показатель результативности крайне низкий даже для УПЛ. Вашему вниманию – все результаты тура и видеообзоры матчей:
Заря – Шахтер 0:0
Полесье – Динамо 0:0
Ворскла – Черноморец 1:2
Оболонь – ЛНЗ 0:0
Рух – Верес 2:0
Кривбасс – Колос 0:1
Карпаты – Александрия 2:1
Ингулец – Левый Берег 2:1
Основные моменты 28 тура
Чемпионская интрига де-факто уже завершена, но Динамо потеряло возможность оформить "золото" де-юре. Александрия неожиданно проиграла на поле Карпат, но и сами киевляне не смогли одержать победу в Житомире (0:0).
Впрочем, подопечным Шовковского достаточно набрать всего один балл в последних двух матчах. Александрия же почти обеспечила себе второе место, ведь Шахтер не смог переиграть Зарю.
"Аграриям" для достижения цели надо взять всего два балла или же дождаться осечки "горняков". А вот борьба за четвертое место и путевку в Лигу конференций обещает стать горячей.
Читайте также Карпаты обошли Полесье в битве за еврокубки, обыграв Александрию
Благодаря победе над Александрией в этой гонке фаворитом стали Карпаты, которые обошли Полесье. При этом еще и Кривбасс неожиданно проиграл дома Колосу. Криворожане отстают от львовян на три балла, житомирцы – на два.
Что же касается зоны вылета, то здесь интриги добавили победы Ингульца и Черноморца. Одесситы все еще в зоне прямого понижения в классе, а вот петровцы смогли туда отправить Левый Берег. Зато Колос благодаря победе в Кривом Роге официально спасся.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Динамо
|28
|20
|8
|0
|59-17
|68
|2
|Александрия
|28
|19
|6
|3
|43-21
|63
|3
|Шахтер
|28
|17
|7
|4
|64-24
|58
|4
|Карпаты
|28
|13
|7
|8
|40-31
|46
|5
|Полесье
|28
|11
|11
|6
|36-27
|44
|6
|Кривбасс
|28
|12
|7
|9
|32-25
|43
|7
|Рух
|28
|9
|10
|9
|29-25
|37
|8
|Заря
|28
|11
|4
|13
|31-37
|37
|9
|Верес
|28
|9
|8
|11
|31-40
|35
|10
|Колосс
|28
|7
|11
|10
|24-23
|32
|11
|Оболонь
|28
|7
|8
|13
|18-42
|29
|12
|ЛНЗ
|28
|7
|8
|13
|24-36
|29
|13
|Ворскла
|28
|6
|7
|15
|23-37
|25
|14
|Ингулец
|28
|5
|8
|15
|19-42
|23
|15
|Левый берег
|28
|6
|5
|17
|17-38
|23
|16
|Черноморец
|28
|6
|3
|19
|19-44
|21
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Владислав Ванат (Динамо) – 17
- Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 13
- Георгий Судаков (Шахтер) – 11
- Алексей Гуцуляк (Полесье) – 11
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 10
- Амбросий Чачуа (Карпаты) – 10
- Александр Филиппов (Александрия) – 10
- Петар Мичин (Заря) – 8
- Бруниньо (Карпаты) – 8
- Филипп Будковский (Заря) – 8
Стоит знать Эпицентр гарантировал себе дебютный выход в УПЛ
Расписание 29 тура чемпионата Украины
- 17 мая (суббота), 13:00. Заря – Полесье
- 17 мая (суббота), 13:00. Левый Берег – Рух
- 17 мая (суббота), 13:00. Кривбасс – Оболонь
- 17 мая (суббота), 13:00. Колос – Карпаты
- 17 мая (суббота), 13:00. ЛНЗ – Ворскла
- 18 мая (воскресенье), 15:30. Александрия – Верес
- 18 мая (воскресенье), 15:30. Ингулец – Шахтер
- 18 мая (воскресенье), 15:30. Черноморец – Динамо