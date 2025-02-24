Шедевр Ваната, сенсация в Ровно и поражения львовян: итоги 18-го тура УПЛ

После зимней паузы возобновился чемпионат Украины по футболу сезона-2024/25. 18-тур первенства подарил болельщикам неожиданные результаты и красивые голы.

В пятницу, 21 февраля, стартовал 18-тур чемпионата Украины. В течение четырех игровых дней состоялось восемь поединков национального первенства, пишет 24 Канал.

Читайте также Левый Берег дал бой чемпиону: Шахтер благодаря голу Шведа вырвал победу в матче 18-го тура УПЛ благодаря голу Шведа

Основные моменты 18-го тура

Главная сенсация тура состоялась на стадионе "Авангард" в Ровно. Криворожский Кривбасс в номинально домашнем поединке потерпел сокрушительное поражение от Вереса со счетом 0:3. Подопечные Юрия Вернидуба ничего не смогли поделать с быстрыми атаками ровенских "волков".

Команда Олега Шандрука не была активной на трансферном рынке. Верес сохранил основных футболистов, отпустив лишь бразильца Яго, которого безболезненно заменил экс-игрок сборной Украины Игорь Харатин. Сыгранность Вереса помогла им разобрать Кривбасс.

К неожиданностям тура также стоит отнести победу киевской Оболони. Главный тренер "пивоваров" Сергей Щищенко не побоялся на игру с Ворсклой выставить 18-летнего голкипера Дениса Марченко. Дебютант УПЛ сохранил ворота "сухими", а точный удар с одиннадцатиметровой отметки Сергея Суханова принес Оболони четвертую победу в сезоне.

Лидеры чемпионата свои поединки завершили с победным результатом. Впрочем, победы Александрии над Зарей (2:1) и Шахтера над Левым Берегом (1:0) нельзя назвать легкими. А вот динамовцы достаточно уверенно победили Карпаты (2:0). У киевлян дебютным голом отметился Николай Михайленко, а Владислав Ванат забил гол-красавец, который поразил даже придирчивого Артема Милевского.

Львовский Рух в родных стенах уступил ЛНЗ (0:1). Роман Григорчук одержал первую победу во главе черкасской команды.

Результаты и видеообзоры матчей 18-го тура УПЛ

Колос – Черноморец 1:2

Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87

Кривбасс – Верес 0:3

Голы: В.Шарай, 28, Гайдучик, 41, Харатин, 72

Ингулец – Полесье 0:1

Гол: Батиста, 63

Рух – ЛНЗ 0:1

Гол: Танковский, 3

Оболонь – Ворскла 1:0

Гол: Суханов, 65 (с пен.)

Александрия – Заря 2:1

Голы: Филиппов, 45, 47 – Вантух, 43

Динамо – Карпаты 2:0

Голы: Михайленко, 54, Ванат, 75

Шахтер – Левый Берег 1:0

Гол: Швед, 61

Турнирная таблица после 18-го тура УПЛ

На верху турнирной таблицы пока без изменений. Динамо сохраняет отрыв в пять очков от Александрии. Шахтер отстает от лидера на 10 зачетных пунктов.

На дне турнирной таблицы остаются Черноморец (15 очков) и Ингулец (9 очков). И если "казаки" могут потихоньку готовиться к Первой лиге, то "моряки" сохраняют неплохие шансы сохранить прописку в элите.

Киевская Оболонь покинула опасную зону, поднявшись на 12-ю строчку. А вот Ворскла опустилась на 13 место.

Таблица УПЛ после 18 тура / Скриншот flashscore.ua

В гонке бомбардиров лидерство закрепил динамовец Владислав Ванат. Из его ближайших конкурентов только форвард Александрии Александр Филиппов пополнил голевой запас.

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Владислав Ванат (Динамо) – 11 Алексей Гуцуляк (Полесье) – 9 Георгий Судаков (Шахтер) – 8 Артем Бондаренко (Шахтер) – 8 Егор Твердохлеб (Кривбасс) – 8 Александр Филиппов (Александрия) – 8 Александр Назаренко (Полесье) – 7 Амбросий Чачуа (Карпаты) – 6 Игорь Краснопир (Рух) – 6

Следующий тур стартует в пятницу, 28 февраля. Центральным матчем 19-го тура будет встреча Александрии и Шахтера, которая состоится в первый день весны.