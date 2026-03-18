Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 21-го тура УПЛ 2025/2026

В Украинской Премьер-лиге стартует финальная треть сезона 2025 –2026. На этой неделе состоятся почти все встречи 21-го тура чемпионата.

Три матча вынесены на середину недели из-за сбора национальной команды. По просьбе тренерского штаба посреди недели пройдут матчи с участием Динамо. Полесье и Металлиста 1925, сообщает 24 Канал.

Какой календарь 21-го тура УПЛ сезона 2025/2026?

Зато матч Заря – Шахтер перенесли на неопределенный срок. Четыре игрока дончан попали в заявку сборной Укаины, а посреди недели "горняки" будут играть ответные матчи Лиги конференций против Леха.

Трудно определить, какой из матчей 21-го тура можно назвать центральным. По вывеске таким должно было бы стать противостояние Александрии и Динамо, ведь это две лучшие команды прошлого сезона.

Однако "аграрии" в текущей кампании откровенно разочаровывают, идя в зоне прямого вылета. Интересным обещает быть бой между Кривбассом и Эпицентром, ведь новичок УПЛ выиграл два последних матча.

Календарь 21-го тура УПЛ 2025/2026

18 марта, 18:00 . Кудривка – Полесье

19 марта, 13:00 . Александрия – Динамо

19 марта, 18:00 . Металлист 1925 – Полтава

21 марта, 13:00 . Кривбасс – Эпицентр

21 марта, 15:30 . Рух – ЛНЗ

22 марта, 15:30 . Верес – Колос

22 марта, 18:00 . Карпаты – Оболонь

перенесено. Заря – Шахтер

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

По состоянию на 13:00 18.03.2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Шахтёр 20 14 5 1 48 – 12 47 2. ЛНЗ 20 14 2 4 28 – 11 44 3. Полесье 20 12 3 5 34 – 14 39 4. Динамо 20 11 5 4 44 – 23 38 5. Кривбасс 20 8 7 5 31 – 27 31 6. Металлист 1925 19 8 7 4 22 – 13 31 7. Колосс 20 7 8 5 19 – 20 29 8. Заря 20 7 7 6 27 – 24 28 9. Карпаты 20 5 8 7 25 – 26 23 10. Верес 19 5 7 7 16 – 23 22 11. Кудривка 20 5 6 9 24 – 33 21 12. Оболонь 19 5 6 8 14 – 29 21 13. Эпицентр 20 6 2 12 24 – 33 20 14. Рух 20 6 1 13 15 – 30 19 15. Александрия 19 2 5 12 14 – 32 11 16. Полтава 20 2 3 15 16 – 51 9

