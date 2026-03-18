Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 21-го тура УПЛ 2025/2026
- Матчи 21-го тура УПЛ 2025/2026 состоятся с 18 по 22 марта.
- Встречу между Зарей и Шахтером перенесли из-за матчей сборной Украины.
В Украинской Премьер-лиге стартует финальная треть сезона 2025 –2026. На этой неделе состоятся почти все встречи 21-го тура чемпионата.
Три матча вынесены на середину недели из-за сбора национальной команды. По просьбе тренерского штаба посреди недели пройдут матчи с участием Динамо. Полесье и Металлиста 1925, сообщает 24 Канал.
Какой календарь 21-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Зато матч Заря – Шахтер перенесли на неопределенный срок. Четыре игрока дончан попали в заявку сборной Укаины, а посреди недели "горняки" будут играть ответные матчи Лиги конференций против Леха.
Трудно определить, какой из матчей 21-го тура можно назвать центральным. По вывеске таким должно было бы стать противостояние Александрии и Динамо, ведь это две лучшие команды прошлого сезона.
Однако "аграрии" в текущей кампании откровенно разочаровывают, идя в зоне прямого вылета. Интересным обещает быть бой между Кривбассом и Эпицентром, ведь новичок УПЛ выиграл два последних матча.
Календарь 21-го тура УПЛ 2025/2026
- 18 марта, 18:00. Кудривка – Полесье
- 19 марта, 13:00. Александрия – Динамо
- 19 марта, 18:00. Металлист 1925 – Полтава
- 21 марта, 13:00. Кривбасс – Эпицентр
- 21 марта, 15:30. Рух – ЛНЗ
- 22 марта, 15:30. Верес – Колос
- 22 марта, 18:00. Карпаты – Оболонь
- перенесено. Заря – Шахтер
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 13:00 18.03.2026
|МЕСТО
|КОМАНДА
|ИГРЫ
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1.
|Шахтёр
|20
|14
|5
|1
|48 – 12
|47
|2.
|ЛНЗ
|20
|14
|2
|4
|28 – 11
|44
|3.
|Полесье
|20
|12
|3
|5
|34 – 14
|39
|4.
|Динамо
|20
|11
|5
|4
|44 – 23
|38
|5.
|Кривбасс
|20
|8
|7
|5
|31 – 27
|31
|6.
|Металлист 1925
|19
|8
|7
|4
|22 – 13
|31
|7.
|Колосс
|20
|7
|8
|5
|19 – 20
|29
|8.
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 – 24
|28
|9.
|Карпаты
|20
|5
|8
|7
|25 – 26
|23
|10.
|Верес
|19
|5
|7
|7
|16 – 23
|22
|11.
|Кудривка
|20
|5
|6
|9
|24 – 33
|21
|12.
|Оболонь
|19
|5
|6
|8
|14 – 29
|21
|13.
|Эпицентр
|20
|6
|2
|12
|24 – 33
|20
|14.
|Рух
|20
|6
|1
|13
|15 – 30
|19
|15.
|Александрия
|19
|2
|5
|12
|14 – 32
|11
|16.
|Полтава
|20
|2
|3
|15
|16 – 51
|9
Как закончился предыдущий 20-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтер и Динамо продолжили свои победные серии в УПЛ. Киевляне переиграли в столичном дерби Оболонь, благодаря чему увеличили свою серию побед до шести.
- Дончане же имеют пять триумфов подряд. Подопечные Арды Турана минимально обыграли Металлист 1925 и остались лидерами турнирной таблицы УПЛ.
- В трех очках позади идет ЛНЗ, который разобрался дома с Александрией. Также внизу таблицы стоит отметить первую победу Карпат при Фране Фернандесе.