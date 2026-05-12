Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 28-го тура УПЛ 2025/2026
- В 28-м туре УПЛ могут определиться обладатели медалей и команды, которые вылетят в Первую лигу.
- Шахтер уже стал чемпионом после победы над Полтавой 4:0, получив свой 16-й титул.
Чемпионская интрига в украинском чемпионате уже снята, но остаются вопросы относительно призеров и борьба за выживание. 28-ый тур УПЛ может окончательно определить обладателей медалей и команды, которые опустятся в Первую лигу.
Все матчи состоятся в течение двух дней в довольно необычном для Украины формате "мидвика". Некоторые поединки вынужденно будут совпадать во времени, сообщает 24 Канал.
Смотрите также "Давно стидоба, одна вывеска осталась": Маркевич жестко разнес Динамо
Какой календарь 28-го тура УПЛ сезона 2025/2026?
Уже в первом же матче тура Александрия может окончательно потерять прописку в элите – если уступит луганской Заре. Так же рискует и Полтава – в соперниках ЛНЗ, который продолжает борьбу за серебряные медали.
Динамо будет противостоять Колосу, который проводит в целом удачный сезон и уверенно держится в верхней части турнирной таблицы.
Шахтер против Оболони имеет возможность испытать резервы и дать шанс молодежи: для "горняков" сезон фактически завершен, ведь чемпионство уже в кармане, а в кубковых соревнованиях дончане участия уже не принимают.
Календарь 28-го тура УПЛ 2025/2026
- Вторник, 12 мая, 13:00. Александрия – Заря
- Вторник, 12 мая, 15:30. Эпицентр – Полесье
- Вторник, 12 мая, 18:00. Верес – Кривбасс
- Вторник, 12 мая, 18:00. Металлист 1925 – Карпаты
- Среда, 13 мая, 13:00. Кудривка – Рух
- Среда, 13 мая, 15:30. Динамо – Колос
- Среда, 13 мая, 15:30. ЛНЗ – Полтава
- Среда, 13 мая, 18:00. Шахтер – Оболонь
Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026
По состоянию на 11:45 12.05.2026
Как закончился предыдущий 27-й тур УПЛ 2025 – 2026?
- Шахтер стал чемпионом, разгромив Полтаву 4:0 и оформив свой 16-ый титул.
- В центральном матче тура Динамо и ЛНЗ не забивали голов, что сыграло в пользу черкащан – они теперь имеют большие шансы выиграть бронзовые медали.
- Полесье обыграло 2:1 Александрию и поднялось на вторую строчку турнирной таблицы.
- Кудривка ухудшила ситуацию в борьбе за сохранение прописки поражением 0:1 от Колоса, а Оболонь и Рух взамен смогли пополнить копилку хотя бы 1 зачетным пунктом благодаря ничейным результатам с Эпицентром и Вересом соответственно.