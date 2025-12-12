Расписание матчей, турнирная таблица и результаты 16-го тура УПЛ 2025 –2026

В пятницу, 12 декабря, стартует 16-й тур Украинской Премьер-лиги по футболу сезона 2025-2026. Это будет последний уикенд в чемпионате перед зимним перерывом.

Тур начнется двумя матчами в Александрии и Киеве. Вице-чемпион Украины будет принимать Кудривку, тогда как Оболонь встретится с Металлистом 1925, информирует 24 Канал.

Какое расписание игр 16-го тура УПЛ 2025 – 2026?

Центральной встречей уикенда станет сражение в Житомире. Претендент на чемпионство Полесье будет принимать амбициозные Карпаты, которые хотят вернуться к борьбе за еврокубки.

Также в субботу лидер турнирной таблицы ЛНЗ будет принимать Зарю. Представители Украины в Лиге конференций свои матчи отыграют в воскресенье, 14 декабря.

Динамо попытается одержать вторую победу при Игоре Костюке в домашней встрече с Вересом. Шахтер же ждет битва с Эпицентром, который в первом круге едва не отобрал очки у "горняков".

Расписание 16-го тура:

12 декабря, 15:30 . Александрия – Кудривка

. Александрия – Кудривка 12 декабря, 18:00 . Оболонь – Металлист 1925

. Оболонь – Металлист 1925 13 декабря, 13:00 . Кривбасс – Колос

. Кривбасс – Колос 13 декабря, 15:30 . ЛНЗ – Заря

. ЛНЗ – Заря 13 декабря, 18:00 . Полесье – Карпаты

. Полесье – Карпаты 14 декабря, 13:00 . Полтава – Рух

. Полтава – Рух 14 декабря, 15:30 . Динамо – Верес

. Динамо – Верес 14 декабря, 18:00. Шахтер – Эпицентр

Турнирная таблица УПЛ 2025 – 2026

МЕСТО КОМАНДА ИГРЫ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. ЛНЗ 15 10 2 3 18 – 8 32 2. Шахтер 15 9 5 1 37 – 12 32 3. Полесье 15 8 3 4 23 – 9 27 4. Кривбасс 15 7 4 3 27 – 23 25 5. Колосс 15 6 6 3 16 – 12 24 6. Динамо 15 6 5 4 32 – 21 23 7. Заря 15 6 5 4 19 – 16 23 8. Металлист 1925 14 5 6 3 15 – 11 21 9. Карпаты 15 4 7 5 18 – 18 19 10. Вереск 14 4 6 4 13 – 14 18 11. Оболонь 15 4 5 6 11 – 24 17 12. Рух 15 5 1 9 13 – 22 16 13. Кудривка 15 4 2 9 18 – 29 14 14. Эпицентр 15 4 2 9 18 – 22 14 15. Александрия 15 2 4 9 13 – 27 10 16. Полтава 15 2 3 10 13 – 36 9

Как закончился 15-й тур УПЛ 2025 – 2026?