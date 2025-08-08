В пятницу, 8 августа, стартует второй тур нового сезона-2025/2026 Украинской Премьер-лиги по футболу. Программа второго тура распределена на четыре игровых дня.

Этот тур подарит украинским болельщикам сразу несколько настоящих футбольных битв: Кривбасс против Металлиста 1925, Полесье – Колос и Карпаты – Шахтер. В первый игровой день запланировано два поединка, сообщает 24 Канал.

Какое расписание и турнирная таблица 2-го тура УПЛ-2025/2026?

8 августа, 15:30. Полтава – Верес

8 августа, 18:00. Рух – Динамо

9 августа, 13:00. Кривбас – Металлист 1925

9 августа, 15:30. ЛНЗ – Эпицентр

10 августа, 13:00. Оболонь – Александрия

10 августа, 15:30. Полесье – Колос

10 августа, 18:00. Карпаты – Шахтер

11 августа, 18:00. Заря – Кудривка

После стартового тура турнирную таблицу украинского первенства возглавил дебютант Кудривка, которая сенсационно переиграла Александрия 3:1. Зато на дне оказались Карпаты, которые в родных стенах проиграли житомирскому Полесью 0:2