Есть все шансы, что это будет первый полноценный тур в текущем сезоне УПЛ. Два предыдущих уик-энда по необходимости состояли из семи матчей, сообщает 24 Канал.
Кто сыграет в третьем туре
В начале турнира Динамо перенесло матч против Левого Берега из-за участия в еврокубках. А через неделю после этого россияне сорвали проведение матча Черноморец – Колос.
Террористы нанесли удар беспилотником по стадиону в Одессе, разрушив крышу, офисные помещения и остекление. Теперь же все восемь игр 3-го тура УПЛ должны состояться по расписанию.
Отчетный 3-й тур УПЛ обещает стать очень интересным благодаря нескольким матчам лидеров. Центральным должен стать поединок, в котором ФК Харьков примет действующего чемпиона Шахтер.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Кроме того, Динамо примет сильный Колос, а Карпаты попытаются одержать третью победу подряд. Команда Франа Фернандеса сразится с новичком "элиты" – Буковиной.
Все матчи 3-го тура чемпионата Украины
- 14 августа, 18:00. Эпицентр – Верес
- 15 августа, 13:00. Кривбасс – Левый Берег
- 15 августа, 15:30. Кудривка – Оболонь
- 15 августа, 18:00. Карпаты – Буковина
- 16 августа, 13:00. ЛНЗ – Черноморец
- 16 августа, 15:30. Харьков – Шахтер
- 16 августа, 18:00. Динамо – Колос
- 17 августа, 18:00. Полесье – Заря
|
МЕСТО
|
КОМАНДА
|
ИГР
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛЫ
|
ОЧКИ
|
1.
|
Карпаты
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-1
|
6
|
2.
|
Шахтер
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7-1
|
6
|
3.
|
Полесье
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5-2
|
6
|
4.
|
Кривбасс
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-5
|
3
|
5.
|
Эпицентр
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-2
|
3
|
6.
|
Динамо
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
3
|
7.
|
Харьков
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-3
|
3
|
8.
|
Заря
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3-3
|
3
|
9.
|
Буковина
|
2
|
0
|
2
|
0
|
0-0
|
2
|
10.
|
Левый Берег
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0-0
|
1
|
11.
|
Кудривка
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1–5
|
1
|
12.
|
ЛНЗ
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0–3
|
1
|
13.
|
Оболонь
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0-3
|
1
|
14.
|
Черноморец
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1-2
|
0
|
15.
|
Верес
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1–3
|
0
|
16.
|
Колос
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0-2
|
0
Напомним, что после двух туров в турнирной таблице УПЛ сложилась тройная лидерская гонка. Карпаты, Шахтер и Полесье выиграли оба матча в начале сезона и оторвались от преследователей.
Динамо также пока не теряло очков, но провело лишь один матч. Киевляне обыграли Верес, но игра запомнилась скандалом из-за того, что Кристиан Биловар не был удален с поля.