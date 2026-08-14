Есть все шансы, что это будет первый полноценный тур в текущем сезоне УПЛ. Два предыдущих уик-энда по необходимости состояли из семи матчей, сообщает 24 Канал.

Кто сыграет в третьем туре

В начале турнира Динамо перенесло матч против Левого Берега из-за участия в еврокубках. А через неделю после этого россияне сорвали проведение матча Черноморец – Колос.

Террористы нанесли удар беспилотником по стадиону в Одессе, разрушив крышу, офисные помещения и остекление. Теперь же все восемь игр 3-го тура УПЛ должны состояться по расписанию.

Отчетный 3-й тур УПЛ обещает стать очень интересным благодаря нескольким матчам лидеров. Центральным должен стать поединок, в котором ФК Харьков примет действующего чемпиона Шахтер.

Кроме того, Динамо примет сильный Колос, а Карпаты попытаются одержать третью победу подряд. Команда Франа Фернандеса сразится с новичком "элиты" – Буковиной.

Все матчи 3-го тура чемпионата Украины

  • 14 августа, 18:00. Эпицентр – Верес
  • 15 августа, 13:00. Кривбасс – Левый Берег
  • 15 августа, 15:30. Кудривка – Оболонь
  • 15 августа, 18:00. Карпаты – Буковина
  • 16 августа, 13:00. ЛНЗ – Черноморец
  • 16 августа, 15:30. Харьков – Шахтер
  • 16 августа, 18:00. Динамо – Колос
  • 17 августа, 18:00. Полесье – Заря

МЕСТО

КОМАНДА

ИГР

В

Н

П

ГОЛЫ

ОЧКИ

1.

Карпаты

2

2

0

0

7-1

6

2.

Шахтер

2

2

0

0

7-1

6

3.

Полесье

2

2

0

0

5-2

6

4.

Кривбасс

2

1

0

1

4-5

3

5.

Эпицентр

2

1

0

1

3-2

3

6.

Динамо

1

1

0

0

2-1

3

7.

Харьков

2

1

0

1

2-3

3

8.

Заря

2

1

0

1

3-3

3

9.

Буковина

2

0

2

0

0-0

2

10.

Левый Берег

1

0

1

0

0-0

1

11.

Кудривка

2

0

1

1

1–5

1

12.

ЛНЗ

2

0

1

1

0–3

1

13.

Оболонь

2

0

1

1

0-3

1

14.

Черноморец

1

0

0

1

1-2

0

15.

Верес

2

0

0

2

1–3

0

16.

Колос

1

0

0

1

0-2

0

Напомним, что после двух туров в турнирной таблице УПЛ сложилась тройная лидерская гонка. Карпаты, Шахтер и Полесье выиграли оба матча в начале сезона и оторвались от преследователей.

Динамо также пока не теряло очков, но провело лишь один матч. Киевляне обыграли Верес, но игра запомнилась скандалом из-за того, что Кристиан Биловар не был удален с поля.