Є всі шанси, що це буде перший повноцінний тур у поточній кампанії УПЛ. Минулі два вікенди вимушено складались із семи матчів, повідомляє 24 Канал.

Хто гратиме у третьому турі

На старті турніру Динамо перенесло матч проти Лівого Берега через участь в єврокубках. А через тиждень після цього росіяни зірвали проведення матчу Чорноморець – Колос.

Терористи вдарили безпілотником по стадіону в Одесі, зруйнувавши дах, офісні приміщення та скління. Тепер же всі вісім ігор 3-го туру УПЛ мають відбутися за розкладом.

Звітний 3 тур УПЛ обіцяє стати дуже цікавим завдяки кільком матчам лідерів. Центральним має стати поєдинок, в якому ФК Харків прийматиме чинного чемпіона Шахтар.

Крім того, Динамо прийматиме міцний Колос, а Карпати спробують здобути третю перемогу поспіль. Команда Франа Фернандеса зійдеться із новачком "еліти" Буковиною.

Всі матчі 3-го туру чемпіонату України

14 серпня, 18:00. Епіцентр – Верес

Епіцентр – Верес 15 серпня, 13:00. Кривбас – Лівий Берег

Кривбас – Лівий Берег 15 серпня, 15:30. Кудрівка – Оболонь

Кудрівка – Оболонь 15 серпня, 18:00. Карпати – Буковина

Карпати – Буковина 16 серпня, 13:00. ЛНЗ – Чорноморець

ЛНЗ – Чорноморець 16 серпня, 15:30. Харків – Шахтар

Харків – Шахтар 16 серпня, 18:00. Динамо – Колос

Динамо – Колос 17 серпня, 18:00. Полісся – Зоря

МІСЦЕ КОМАНДА ІГРИ В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1. Карпати 2 2 0 0 7-1 6 2. Шахтар 2 2 0 0 7-1 6 3. Полісся 2 2 0 0 5-2 6 4. Кривбас 2 1 0 1 4-5 3 5. Епіцентр 2 1 0 1 3-2 3 6. Динамо 1 1 0 0 2-1 3 7. Харків 2 1 0 1 2-3 3 8. Зоря 2 1 0 1 3-3 3 9. Буковина 2 0 2 0 0-0 2 10. Лівий берег 1 0 1 0 0-0 1 11. Кудрівка 2 0 1 1 1-5 1 12. ЛНЗ 2 0 1 1 0-3 1 13. Оболонь 2 0 1 1 0-3 1 14. Чорноморець 1 0 0 1 1-2 0 15. Верес 2 0 0 2 1-3 0 16. Колос 1 0 0 1 0-2 0

Нагадаємо, що після двох турів у турнірній таблиці УПЛ утворилось тривладдя. Карпати, Шахтар та Полісся виграли обидва матчі на старті сезону та відірвались від переслідувачів.

Динамо також ще не втрачало очок, але провело лише один матч. Кияни обіграли Верес, але гра запам'яталась скандалом через невилучення Крістіана Біловара.