Расписание, результаты и видео голов 3-го тура УПЛ 2026/2027

Чемпионат Украины 2026/2027 набирает обороты. В ближайшие выходные состоятся матчи третьего тура нового розыгрыша УПЛ.

Есть все шансы, что это будет первый полноценный тур в текущем сезоне УПЛ. Два предыдущих уик-энда по необходимости состояли из семи матчей, сообщает 24 Канал.

Кто сыграет в третьем туре

В начале турнира Динамо перенесло матч против Левого Берега из-за участия в еврокубках. А через неделю после этого россияне сорвали проведение матча Черноморец – Колос.

Террористы нанесли удар беспилотником по стадиону в Одессе, разрушив крышу, офисные помещения и остекление. Теперь же все восемь игр 3-го тура УПЛ должны состояться по расписанию.

Отчетный 3-й тур УПЛ обещает стать очень интересным благодаря нескольким матчам лидеров. Центральным должен стать поединок, в котором ФК Харьков примет действующего чемпиона Шахтер.

Кроме того, Динамо примет сильный Колос, а Карпаты попытаются одержать третью победу подряд. Команда Франа Фернандеса сразится с новичком "элиты" – Буковиной.

Все матчи 3-го тура чемпионата Украины

14 августа, 18:00. Эпицентр – Верес

Эпицентр – Верес 15 августа, 13:00. Кривбасс – Левый Берег

Кривбасс – Левый Берег 15 августа, 15:30. Кудривка – Оболонь

Кудривка – Оболонь 15 августа, 18:00. Карпаты – Буковина

Карпаты – Буковина 16 августа, 13:00. ЛНЗ – Черноморец

ЛНЗ – Черноморец 16 августа, 15:30. Харьков – Шахтер

Харьков – Шахтер 16 августа, 18:00. Динамо – Колос

Динамо – Колос 17 августа, 18:00. Полесье – Заря

МЕСТО КОМАНДА ИГР В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1. Карпаты 2 2 0 0 7-1 6 2. Шахтер 2 2 0 0 7-1 6 3. Полесье 2 2 0 0 5-2 6 4. Кривбасс 2 1 0 1 4-5 3 5. Эпицентр 2 1 0 1 3-2 3 6. Динамо 1 1 0 0 2-1 3 7. Харьков 2 1 0 1 2-3 3 8. Заря 2 1 0 1 3-3 3 9. Буковина 2 0 2 0 0-0 2 10. Левый Берег 1 0 1 0 0-0 1 11. Кудривка 2 0 1 1 1–5 1 12. ЛНЗ 2 0 1 1 0–3 1 13. Оболонь 2 0 1 1 0-3 1 14. Черноморец 1 0 0 1 1-2 0 15. Верес 2 0 0 2 1–3 0 16. Колос 1 0 0 1 0-2 0

Напомним, что после двух туров в турнирной таблице УПЛ сложилась тройная лидерская гонка. Карпаты, Шахтер и Полесье выиграли оба матча в начале сезона и оторвались от преследователей.

Динамо также пока не теряло очков, но провело лишь один матч. Киевляне обыграли Верес, но игра запомнилась скандалом из-за того, что Кристиан Биловар не был удален с поля.