"Это было бы честью": отец непобедимого чемпиона мира рассчитывает на бой сына с Усиком
- Отец чемпиона мира в крузервейте Давида Бенавидеса выразил заинтересованность в бою сына против Александра Усика, хотя слухи о поединке в 2027 году преувеличены.
- Усик сейчас готовится к бою с Рико Верховеном, который состоится 23 мая в Египте, с возможным гонораром в 100 миллионов долларов.
Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (более 90.72 килограмма) Александр Усик вскоре может встретиться с непобедимым американцем. О такой возможности заговорили в команде потенциального соперника.
Хосе Бенавидес, отец чемпиона мира в крузервейте Давида Бенавидеса, заявил о заинтересованности в поединке своего сына против Александра Усика. Его слова передает BoxingScene.
К теме Самый влиятельный человек в боксе заставляет Усика драться с непобедимым немцем
Что сказал представитель американского нокаутера?
Бенавидес, который является еще и тренером собственного сына, заявил, что сейчас слухи о бое Александра Усика с его подопечным в 2027 году немного преувеличены.
Он отметил, что 29-летний Дэвид должен был бы перейти в хевивейт несколько позже, но ради Усика может сделать исключение.
Думаю, переход может произойти и раньше. Усик – один из наших самых любимых бойцов. Поэтому для нас это было бы честью. Знал, что субботняя победа над Рамиресом откроет перед нами много новых дверей. Теперь вопрос в том, какую из них выбрать,
– рассказал Хосе Бенавидес.
Добавим, что карьера американца получила дополнительный толчок 2 мая, когда он досрочно победил мексиканца Хильберто Рамиреса и стал чемпионом мира в крузервейте по версиям WBO и WBA.
Что сейчас происходит в карьере Александра Усика?
О том, что 39-летний украинец может подраться с молодым соперником первым заговорил инсайдер Майк Коппинджер. На днях он сообщил в соцсети X о том, что такой бой хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.
Усик сейчас занят подготовкой к противостоянию с нидерландской легендой кикбоксинга Рико Верховеном.
Бой состоится 23 мая возле пирамид в египетском городе Гиза. В сети появилось предположение, что Александр может рассчитывать на самый большой гонорар в карьере – 100 миллионов долларов.
Кто такой Дэвид Бенавидес?
- Дэвид Бенавидес родился 17 декабря 1996 года в американском городе Финикс. Дебютировал на профессиональном ринге в 16-летнем возрасте.
- В 2024 году победил украинца Александра Гвоздика в титульном бою за звание временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
- За свою профессиональную карьеру Дэвид выиграл все 32 поединка, из которых 26 завершил досрочно. Добывал чемпионские пояса в двух весовых категориях.