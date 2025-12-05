"Враг хочет забрать все напрочь": Усик зажег огненным украинским рэпом на боксерской вечеринке
- Александр Усик удивил публику на конвенции WBC в Бангкоке, зачитав рэп.
- Спортсмен процитировал строки из трека "Завещание" от группы Balsam.
Украинский боксер Александр Усик продолжает подсвечивать свою патриотическую позицию на весь мир. Спортсмен не упускает возможности напомнить о войне у себя на Родине.
Недавно Усик посетил 63-ю конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC). Именно украинец является чемпионом по версии этой организации, получив пояс в бою против Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.
По теме Усик – Уайлдер: где и когда может состояться битва века
Как Усик читает рэп?
В Бангкоке Усик успел поразить своими вокальными способностями. Также во время мероприятия экс-чемпион мира Насим Хамед вручил украинцу награду WBC King.
Тот же взял слово для речи и неожиданно для многих решил поразить публику рэпом. Александр зачитал несколько строк из украинского трека "Заповіт" от музыкальной группы Balsam.
Ми зламали вже самий останній кайдан.
Ворог хоче забрати у нас геть усе.
Він спроможен лише на біль і обман.
Вік за віком несе.
Але нас не зламати, це наш вічний стан.
В наших жилах кров всіх тих незламних тече.
Как Усик зачитал рэп в Таиланде: смотреть видео
Отметим, что два года назад Усик уже зачитывал этот трек на публике. В июле 2023 года Александр выдал рэп во время пресс-конференции перед первым боем с Даниэлем Дюбуа.
К слову, недавно Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Его главной темой было восстановление психологического здоровья в условиях войны.
Как Усик становился абсолютным чемпионом?
- Александр за свою карьеру провел 24 поединка, выиграв каждый из них (15 – нокаутом). Украинцу удалось аж трижды стать абсолютным чемпионом мира.
- Впервые это звание покорилось Александру еще в крузервейте после победы над Муратом Гассиевым в Москве в 2018 году. Позже Усик перешел в супертяжелый вес и в 2024-м стал в нем абсолютным чемпионом.
- Это стало возможным благодаря победе над Тайсоном Фьюри. Тогда Александр уже через месяц отказался от пояса IBF., но летом 2025-го вернул его себе.
- Тогда Усик в третий раз стал абсолютным чемпионом благодаря нокауту Даниэля Дюбуа. Теперь же украинец снова лишился звания абсолюта, освободив пояс WBO.