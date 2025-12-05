"Враг хочет забрать все напрочь": Усик зажег огненным украинским рэпом на боксерской вечеринке

Украинский боксер Александр Усик продолжает подсвечивать свою патриотическую позицию на весь мир. Спортсмен не упускает возможности напомнить о войне у себя на Родине.

Недавно Усик посетил 63-ю конвенцию Всемирного боксерского совета (WBC). Именно украинец является чемпионом по версии этой организации, получив пояс в бою против Тайсона Фьюри, сообщает 24 Канал.

Как Усик читает рэп?

В Бангкоке Усик успел поразить своими вокальными способностями. Также во время мероприятия экс-чемпион мира Насим Хамед вручил украинцу награду WBC King.

Тот же взял слово для речи и неожиданно для многих решил поразить публику рэпом. Александр зачитал несколько строк из украинского трека "Заповіт" от музыкальной группы Balsam.

Ми зламали вже самий останній кайдан.

Ворог хоче забрати у нас геть усе.

Він спроможен лише на біль і обман.

Вік за віком несе.

Але нас не зламати, це наш вічний стан.

В наших жилах кров всіх тих незламних тече.

Отметим, что два года назад Усик уже зачитывал этот трек на публике. В июле 2023 года Александр выдал рэп во время пресс-конференции перед первым боем с Даниэлем Дюбуа.

К слову, недавно Усик снялся в новом документальном фильме Дмитрия Комарова. Его главной темой было восстановление психологического здоровья в условиях войны.

